Το χωριό όπου το ποσοστό μακροζωίας είναι κατά 57% υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο της Ιταλίας.

Το μυστικό της μακροζωίας είναι να είσαι γυναίκα - και μάλιστα γυναίκα σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Σαρδηνίας. Αυτό, τουλάχιστον, είναι το συμπέρασμα μελέτης για τους αιωνόβιους κατοίκους ενός μικρού ορεινού χωριού στο ιταλικό νησί.

Η Σαρδηνία θεωρείται εδώ και δεκαετίες μία από τις περιοχές του κόσμου όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια, ιδιαίτερα οι άνδρες.

Το 1999, μια ομάδα απομονωμένων χωριών στις ορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Σαρδηνίας εντάχθηκε στις πέντε «μπλε ζώνες» του πλανήτη - περιοχές με ασυνήθιστα υψηλή συγκέντρωση αιωνόβιων.

Τώρα, η Μπολοτάνα, στην περιοχή Μαρτζίνε της κεντρικής Σαρδηνίας και περίπου 110 χιλιόμετρα από την αρχική «μπλε ζώνη» του νησιού, αναδεικνύεται σε νέα πιθανή «μπλε ζώνη», σύμφωνα με τους ερευνητές, καθώς κάθε χρόνο καταγράφει νέους αιωνόβιους, σε μια τάση που καθοδηγείται από τις γυναίκες.

Μελέτη καθηγητών του Πανεπιστημίου του Σάσσαρι στη Σαρδηνία και του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Aging, διαπίστωσε ότι το 13,8% των γυναικών του χωριού που φτάνουν τα 70 θα ζήσουν μέχρι τα 100. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει τη Μπολοτάνα στη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς τη μακροζωία των γυναικών, μετά το Χονγκ Κονγκ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Ιταλία, όπου ο αριθμός των αιωνόβιων έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2009, μόλις το 3,5% των γυναικών που φτάνουν τα 70 καταφέρνει να φτάσει τα 100.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα αρχεία ανθρώπων που γεννήθηκαν στη Μπολοτάνα μεταξύ 1900 και 1925 και διαπίστωσαν ότι 38 από αυτούς έζησαν πάνω από έναν αιώνα, καταγράφοντας ποσοστό μακροζωίας κατά 57% υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο της Ιταλίας.

Τα ευρήματα

Η μελέτη ξεκίνησε το 2024 και, μέχρι πέρυσι, στη Μπολοτάνα, έναν οικισμό 2.266 κατοίκων, ζούσαν 12 αιωνόβιοι - περίπου 12 φορές περισσότεροι από τον μέσο όρο στη Σαρδηνία.

Έξι από αυτούς έχουν έκτοτε πεθάνει και οι έξι που παραμένουν εν ζωή είναι γυναίκες, με τις δύο μεγαλύτερες σε ηλικία να είναι 102 ετών. Περισσότεροι κάτοικοι αναμένεται να φτάσουν τα 100 μέχρι το τέλος του έτους και μέσα στο 2027.

Τα ευρήματα έδειξαν επίσης ότι, σε σύγκριση με τις άλλες τέσσερις «μπλε ζώνες» του κόσμου - την Οκινάουα στην Ιαπωνία, τη χερσόνησο Νικόγια στην Κόστα Ρίκα, την Ικαρία στην Ελλάδα και τη Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια - η «μπλε ζώνη» της Σαρδηνίας διευρύνεται.

«Το σημαντικό είναι ότι, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, βρήκαμε μια περιοχή μακροζωίας έξω από τη συμβατική "μπλε ζώνη" της Σαρδηνίας», δήλωσε στον Guardian ο Τζοβάνι Μάριο Πες, επικεφαλής της μελέτης και ένας από τους δημιουργούς της έννοιας των «μπλε ζωνών».

«Ωστόσο, παρότι η Μπολοτάνα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, είναι ακόμη πιο ξεχωριστή περίπτωση. Ενώ στην αρχική ζώνη υπήρχε μια ασυνήθιστη ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, εδώ η μακροβιότητα των γυναικών είναι σαφώς εντονότερη», πρόσθεσε.

Ο Pes δήλωσε ότι, παρότι είναι ήδη γνωστό πως οι γυναίκες ζουν περισσότερο για βιολογικούς λόγους, «το εντυπωσιακό είναι ότι η μακροζωία των γυναικών στη Μπολοτάνα είναι τρεις φορές υψηλότερη από εκείνη των περισσότερων γυναικών στη Δύση».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Νοεμβρίου 2025, στην Ιταλία ζούσαν 23.548 άνθρωποι ηλικίας 100 ετών και άνω, δηλαδή 2.000 περισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά. Από όσους ξεπέρασαν τα 100 πέρυσι, το 82,6% ήταν γυναίκες.

Οι γυναίκες υπερτερούν επίσης μεταξύ των 724 «υπερ-αιωνόβιων», δηλαδή των ανθρώπων ηλικίας 105 ετών και άνω, καθώς και μεταξύ των 19 υπερ-υπεραιωνόβιων, όσων έχουν ξεπεράσει τα 110.

Με πληροφορίες από Guardian