Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της στην αμερικανική Γερουσία για την ανάληψη των καθηκόντων της στην Αθήνα.

Νέα ερωτήματα για τη δράση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, προκαλεί αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η ίδια ζητούσε επίμονα 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του κινήματος MAGA, προκειμένου να εξοφλήσει οφειλή της προς την American Express.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της στην αμερικανική Γερουσία για την ανάληψη των καθηκόντων της στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η Γκίλφοϊλ έστειλε μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal στον Έρικ Ντίτερς, πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο και υποστηρικτή του Τραμπ, οδηγίες για την απευθείας μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό της American Express.

«Αγάπη μου, σε παρακαλώ, πρέπει να το κάνεις σήμερα», φέρεται να του έγραψε στις 3 Ιουλίου 2025, εξηγώντας ότι μια τέτοια συναλλαγή δεν θα αποκάλυπτε το όνομά του ως αποστολέας στα σχετικά στοιχεία πληρωμής.

Ο Ντίτερς τελικά αρνήθηκε να καταβάλει τα χρήματα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στη διάλυση του γάμου του.

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Οι επαφές με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο αίτημα για τα 100.000 δολάρια.

Η έρευνα της Wall Street Journal, που βασίζεται σε εκατοντάδες μηνύματα, ηλεκτρονικές επιστολές και άλλα έγγραφα, περιγράφει μια πολύμηνη σχέση μεταξύ της Γκίλφοϊλ και του Ντίτερς, κατά την οποία η μελλοντική πρέσβειρα φέρεται να αξιοποιούσε τις στενές σχέσεις της με την οικογένεια Τραμπ για να εξασφαλίσει πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Ντίτερς επιδίωκε παρεμβάσεις σε φορολογικές και δικαστικές υποθέσεις που τον απασχολούσαν, μεταξύ άλλων μέσω επαφών με το υπουργείο Δικαιοσύνης και την αμερικανική φορολογική υπηρεσία IRS.

Σύμφωνα με τα μηνύματα, η Γκίλφοϊλ υποστήριζε ότι μπορούσε να επικοινωνήσει με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, η τότε υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και ο επικεφαλής της IRS Μπίλι Λονγκ.

Μάλιστα, φέρεται να προώθησε προσωπικά στον Λονγκ επιστολή του Ντίτερς σχετικά με φορολογική του διαφορά, επικαλούμενη τη στενή φιλία του με την ίδια και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Εκπρόσωπος του FBI διέψευσε ότι η Γκίλφοϊλ άσκησε πιέσεις στον Πατέλ.

Ο Ντίτερς είχε επίσης προσφέρει έως και ένα εκατομμύριο δολάρια εφόσον η Γκίλφοϊλ τον βοηθούσε να εξασφαλίσει εμφάνιση στην εκπομπή του γνωστού συντηρητικού σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον. Ο τελευταίος δήλωσε στην εφημερίδα ότι δεν γνώριζε καν τον Ντίτερς και χαρακτήρισε την υπόθεση παράλογη.

«Μη λες ότι έχουμε οποιαδήποτε συμφωνία»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές της Γκίλφοϊλ στην ανάγκη να μη δημιουργούνται γραπτά ίχνη των οικονομικών συνεννοήσεων.

Τον Ιανουάριο του 2025, λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για την πρεσβεία στην Ελλάδα, φέρεται να επέπληξε τον Ντίτερς επειδή είχε αναφερθεί σε οικονομική συμφωνία τους σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

«Μη λες ότι έχουμε οποιαδήποτε συμφωνία», του έγραψε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σε άλλο μήνυμα προειδοποιούσε: «Θα μου κοστίσεις κυριολεκτικά τη θέση της πρέσβειρας. Σταμάτα να γράφεις».

Η Γκίλφοϊλ φέρεται επίσης να του ζητούσε να επικοινωνούν μέσω Signal, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η δημοσιοποίηση των μεταξύ τους συνεννοήσεων.

Το δημοσίευμα σκιαγραφεί παράλληλα μια περίοδο οικονομικών πιέσεων για την Γκίλφοϊλ, μετά τον χωρισμό της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλείται η εφημερίδα, η ίδια παραπονιόταν σε φίλους της ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, παρά την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που είχε δηλώσει.

Στην οικονομική δήλωση που υπέβαλε τον Φεβρουάριο του 2025 περιλαμβάνονταν στεγαστικό δάνειο ύψους από 1 έως 5 εκατομμύρια δολάρια και δάνειο για σκάφος αξίας από 100.000 έως 250.000 δολάρια.

Παράλληλα, είχε δηλώσει εισοδήματα σχεδόν 800.000 δολαρίων από podcast, καθώς και συμμετοχές σε επιχειρήσεις.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει στο παρελθόν δυσαρέσκεια επειδή η Γκίλφοϊλ αναζητούσε επενδυτές για προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ των μελών του Mar-a-Lago, αντί να επικεντρώνεται στη συγκέντρωση χρημάτων για τον ίδιο.

Η απάντηση της Γκίλφοϊλ και η στήριξη Ρούμπιο

Η πλευρά της Αμερικανίδας πρέσβειρας αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων που παρουσιάζει η Wall Street Journal, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει ποια στοιχεία θεωρεί ανακριβή.

Ο δικηγόρος της, Τζέσι Μπίναλ, υποστήριξε ότι η Γκίλφοϊλ είχε νόμιμες οικονομικές απαιτήσεις από προηγούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και συμμετοχές σε εκδηλώσεις.

Από την πλευρά του, ο Ντίτερς αμφισβήτησε ότι της όφειλε χρήματα.

Η αμερικανική πρεσβεία υπερασπίστηκε την πρέσβειρα, επισημαίνοντας ότι είχε περάσει από τον προβλεπόμενο έλεγχο της Γερουσίας και ότι εξακολουθεί να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ με ακεραιότητα.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, εξέφρασε δημόσια την εμπιστοσύνη του στην Γκίλφοϊλ, χαρακτηρίζοντάς την ισχυρή και αποτελεσματική πρέσβειρα.

Το νέο δημοσίευμα έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης έρευνας της Wall Street Journal που αναφερόταν στην προώθηση συγκεκριμένων ενεργειακών εταιρειών από την Γκίλφοϊλ και τη συμμετοχή του λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου σε επαφές της πρέσβεως με κυβερνήσεις των Βαλκανίων.

Η υπόθεση εκείνη είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου, που ζήτησαν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξετάσει τη συμπεριφορά της.

Το κεντρικό ζήτημα που αναδεικνύεται δεν είναι μόνο οι προσωπικές οικονομικές συναλλαγές της Αμερικανίδας πρέσβειρας, αλλά το κατά πόσον οι στενές σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο εξασφάλισης οικονομικών ανταλλαγμάτων έναντι πολιτικής επιρροής.

Πάντως, το δημοσίευμα δεν τεκμηριώνει ότι η Γκίλφοϊλ έλαβε τελικά τα επίμαχα 100.000 δολάρια ούτε ότι οι παρεμβάσεις που φέρεται να υποσχέθηκε απέφεραν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η νέα υπόθεση δημιουργεί πολιτικά και δεοντολογικά ερωτήματα για την Αμερικανίδα διπλωμάτη και αυξάνει την πίεση στο Μάρκο Ρούμπιο, τον πολιτικό της προϊστάμενο, ο οποίος επι αθηναϊκού εδάφους της παρείχε κάλυψη.

Ήδη από χθες υπάρχει νέα κύμα αντιδράσεων στην αμερικανική κοινή γνώμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολιτικούς δημοσιογράφους και δημοσιολογούντες να ζητούν να εξεταστούν λεπτομερώς τα πεπραγμένα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.