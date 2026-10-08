Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι τα συνεργεία έχουν έρθει σε επαφή με τέσσερα από τα επτά άτομα που βρίσκονται παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια.

Οι πρώτοι τρεις όροφοι ενός επταώροφου κτιρίου στην οδό Doğu, στη συνοικία Cevizli της περιοχής Μάλτεπε στην Κωνσταντινούπολη, κατέρρευσαν περίπου στις 05:40 το πρωί για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με το Anadolu, όσοι είχαν εγκλωβιστεί στους επάνω ορόφους του κτιρίου, οι οποίοι δεν κατέρρευσαν, απομακρύνθηκαν από τις ομάδες διάσωσης, ενώ άμεσα ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας στα συντρίμμια.

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, διασώθηκαν από τα συντρίμμια με τη βοήθεια σκύλων ανίχνευσης και παραδόθηκαν σε ιατρικές ομάδες, οι οποίες στη συνέχεια τους μετέφεραν σε κοντινά νοσοκομεία.

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Οι 175 πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τη διάσωση όσων πιστεύεται ότι είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια με 56 οχήματα και σκύλους έρευνας και διάσωσης K-9, ενώ οι ομάδες της AFAD (Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών) έχουν διαθέσει 5 ακόμη οχήματα, 25 άτομα προσωπικό και 2 σκύλους έρευνας και διάσωσης K-9.

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Λόγω του κινδύνου κατάρρευσης των υπόλοιπων ορόφων, οι ομάδες εισέρχονται στο κτίριο με προσοχή.

«Κανείς δεν βρίσκεται σε κίνδυνο»

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ και ο Αστυνομικός Διευθυντής της πόλης Σελαμί Γιλντίζ έφτασαν στο σημείο προκειμένου να επιθεωρήσουν τις έρευνες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Γκιούλ δήλωσε ότι το κτίριο κατασκευάστηκε το 1987, διαθέτει ισόγειο συν έξι επάνω ορόφους: Στο ισόγειο λειτουργούν καταστήματα, ενώ στους άλλους έξι ορόφους υπάρχουν διαμερίσματα.

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Ο κυβερνήτης Γκιούλ δήλωσε ότι επί του παρόντος εκτιμάται πως 7 άνθρωποι παραμένουν στα συντρίμμια του κτιρίου, προσθέτοντας ότι αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί εάν υπήρχαν επισκέπτες στο κτίριο, ή να μειωθεί εάν κάποιος είχε φύγει.

Ο Γκιούλ πρόσθεσε ότι τα επικίνδυνα κτίρια γύρω από την συγκεκριμένη δομή εκκενώθηκαν, ενώ συνεργεία προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που λήφθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών, δύο επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης έχουν διοριστεί για να προσδιορίσουν τυχόν αμέλεια, υπαιτιότητα ή ευθύνη δημόσιων λειτουργών στις διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής και ανακαίνισης του κτιρίου που κατέρρευσε.