Βασικός καταλύτης της πτώσης είναι η ενίσχυση των προσδοκιών ότι η Fed θα διατηρήσει μια αυστηρή νομισματική πολιτική, προχωρώντας ακόμη και σε νέες αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να αντιμετωπίσει τους πληθωριστικούς κινδύνους.

Κύμα ρευστοποιήσεων σαρώνει την αγορά πολύτιμων και βιομηχανικών μετάλλων την Παρασκευή, με τον χρυσό να υποχωρεί σε χαμηλά άνω του ενός έτους και να οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων οκτώ μηνών.

Οι προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η ενίσχυση του δολαρίου και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στις τιμές, την ώρα που οι αναταράξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης εντείνουν τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Ειδικότερα, ο χρυσός καταγράφει απώλειες 3,73%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 3.548 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας πτώση 137,50 δολαρίων. Η ένταση των πωλήσεων αποτυπώνει τη σημαντική επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος, καθώς οι αγορές προεξοφλούν μια περισσότερο επιθετική νομισματική πολιτική από τη Fed.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις στο ασήμι, το οποίο σημειώνει «βουτιά» 6,52%, με την τιμή του να υποχωρεί στα 41,465 δολάρια ανά ουγγιά, μειωμένη κατά 2,894 δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση μεταξύ των πέντε βασικών μετάλλων, γεγονός που αναδεικνύει την ένταση των ρευστοποιήσεων. Σημαντικές απώλειες καταγράφει και ο χαλκός, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 5,499 δολάρια ανά λίβρα, σημειώνοντας πτώση 2,39%. Η πλατίνα υποχωρεί κατά 3,51%, στα 1.300,20 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο χάνει 2,71%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 893,50 δολάρια.

Βασικός καταλύτης της πτώσης είναι η ενίσχυση των προσδοκιών ότι η Fed θα διατηρήσει μια αυστηρή νομισματική πολιτική, προχωρώντας ακόμη και σε νέες αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να αντιμετωπίσει τους πληθωριστικούς κινδύνους. Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων ενισχύει το αμερικανικό δολάριο και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, καθιστώντας λιγότερο ελκυστικό τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο ή άλλη περιοδική απόδοση στους επενδυτές.

Το κύμα πωλήσεων επιταχύνθηκε μετά τις δηλώσεις της προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, η οποία προστέθηκε στους αξιωματούχους της Fed που προειδοποιούν για τους κινδύνους από τον επίμονο πληθωρισμό και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του εργαλείου FedWatch της CME που παρατίθενται στο δημοσίευμα, οι αγορές αποτιμούν σε 99,3% την πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο. Η μεταβολή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική έχει ενισχύσει τις πιέσεις στην αγορά χρυσού, καθώς οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν τις θέσεις τους σε ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους χρήματος.Πέρα από τη νομισματική πολιτική, πρόσθετες πιέσεις στον χρυσό προκαλεί η αναταραχή στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, ιδιαίτερα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.