Μία αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής και να σας κάνει να ζήσετε καλύτερα, με σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και ευεξία.

Η μακροζωία είναι μία συνθήκη που απασχολεί όλο και περισσότερους ανθρώπους με την πάροδο του χρόνου, με τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την ψυχική υγεία να έρχονται στο προσκήνιο. Το καθημερινό φαγητό και η επιλογή των τροφών σας έχει καθοριστικό ρόλο για τη διατήρηση της καλής υγείας του οργανισμού και του εγκεφάλου, ενώ δεν χρειάζεται απαραίτητα να εντάξετε στο διατροφικό σας πλάνο κάποιο superfood.

Σύμφωνα με το parade.com και τον καρδιολόγο Δρ. Dariush Mozaffarian, που μελετά τη σχέση της διατροφής με την υγεία, η σημαντική αλλαγή που πρέπει να κάνετε είναι πιο απλή από όσο μπορείτε να φανταστείτε.

Συγκεκριμένα, συνιστά να προμηθεύεστε περισσότερα φρέσκα τρόφιμα και να αποφεύγετε το έτοιμο φαγητό και τα επεξεργασμένα. Ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες, μία τέτοια αλλαγή μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στο προσδόκιμο ζωής, αλλά και στην ποιότητα της υγείας σας.

Μια απλή αλλαγή στη φαγητό σας μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σε βάθος χρόνου, μία ισορροπημένη διατροφή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και του διαβήτη τύπου 2. Παράλληλα, οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις συνήθειές σας, επηρεάζει άμεσα τον μεταβολισμό, την ενέργεια, τη λειτουργία του εντέρου και την πνευματική.

«Η αλλαγή ενός μόνο τροφίμου δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι να αγοράζουμε συχνότερα κανονικά τρόφιμα και να μαγειρεύουμε ή να ετοιμάζουμε μόνοι μας τα γεύματα και τα σνακ μας», εξηγεί ο Δρ. Dariush Mozaffarian, στο parade.com.

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Ουσιαστικά, αυτό που προκύπτει είναι ότι η βάση μιας ισορροπημένης διατροφής δεν προέρχεται απαραίτητα από τα συμπληρώματα ή από την προσθήκη ορισμένων τροφών, όπως τα superfood.

Αντίθετα, χρειάζεται να εστιάσετε σε αγνές τροφές, να αποφεύγετε τα επεξεργασμένα τρόφιμα και να προσθέσετε στο διατροφικό σας πλάνο φαγητά πλούσια σε φυτικές ίνες.

Παράλληλα, τα έτοιμα γρήγορα σνακ, που συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, μπορείτε να αντικαταστήσετε με πιο θρεπτικές επιλογές, όπως το γιαούρτι, τα φρούτα και τα δημητριακά ολικής άλεσης.

Ο ειδικός, προτείνει να εντάξετε στη διατροφή σας τέσσερις βασικές κατηγορίες τροφών στη διατροφή σας.

Τα μούρα, καθώς αποτελούν μία πηγή πολύτιμων θρεπτικών συστατικών. Τους ξηρούς καρπούς, που περιέχουν καλά λιπαρά, πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά, καθώς και το γιαούρτι, καθώς ένα φλιτζάνι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και θεωρείται μία από τις πιο θρεπτικές επιλογές. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να αποφύγετε πρόσθετα γλυκαντικά και σάκχαρα.

Παράλληλα, ο ειδικός εστιάζει στα ψάρια, τα οποία είναι πλούσια σε Ω3 λιπαρά, πρωτεΐνη και καλά λιπαρά που συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς.

Μία μικρή αλλαγή με μεγάλη σημασία για την ανθρώπινη υγεία

Η βελτίωση της διατροφής σας δεν απαιτεί περίπλοκες συνταγές ή ακριβές επιλογές. Μερικές καθημερινές αντικαταστάσεις μπορούν να αυξήσουν τόσο το προσδόκιμο της ζωής όσο και την ποιότητα αυτής και την υγεία σας.

Ένα καλό πρωινό, μπορεί να έχει ως βάση το γιαούρτι, τις σταφίδες και τους ξηρούς καρπούς, ενώ το λευκό ψωμί, το ρύζι και τα επεξεργασμένα ζυμαρικά συνδυάζονται άψογα με λαχανικά, πρωτεΐνη και τροφές που παρέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.