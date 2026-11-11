Ο 10χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ένα αστικό λεωφορείο παρέσυρε ένα 10χρονο παιδί, το οποίο στη συνέχεια εγκλωβίστηκε κάτω από διερχόμενο αυτοκίνητο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00, στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη και Αμασίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με το thestival.gr, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το αστικό λεωφορείο παρέσυρε τον ανήλικο, ο οποίος κατέληξε εγκλωβισμένος κάτω από ΙΧ όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, καθώς και ένα ασθενοφόρο, ενώ κλήθηκε και διασωστικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να συνδράμει στον απεγκλωβισμό του παιδιού.

Ωστόσο, η επέμβαση των πυροσβεστών δεν κρίθηκε τελικά απαραίτητη, καθώς πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 10χρονο πριν από την άφιξη του διασωστικού συνεργείου.

Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο 10χρονος

Μετά τον απεγκλωβισμό του, το παιδί παραλήφθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης, φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.