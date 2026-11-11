Μέσα από τη σταθερή συμμετοχή της σε διεθνείς διοργανώσεις, η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου συνεχίζει να χτίζει σχέσεις με το κοινό και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά στην έκθεση The Art of Drinks στο Άμστερνταμ, μέσω του διανομέα της, De Monnik Dranken. Η παρουσία της στη διοργάνωση ενίσχυσε τους δεσμούς της με την ολλανδική αγορά, δίνοντας σε καταναλωτές και επαγγελματίες την ευκαιρία να γνωρίσουν τα προϊόντα της και την ιστορία πίσω από αυτά.

Η φετινή έκθεση, με περισσότερους από 120 εκθέτες, αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τον κόσμο των ποτών. Οι επισκέπτες δοκίμασαν το Ούζο Πλωμαρίου, το Ούζο Άδολο και το Plomari Citrus Liqueur, ανακαλύπτοντας τη γευστική ταυτότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε προϊόντος.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η ανταπόκριση του ολλανδικού κοινού, που έδειξε ενδιαφέρον για τα προϊόντα και την ελληνική τους προέλευση. Πολλοί επισκέπτες μοιράστηκαν αναμνήσεις από ταξίδια τους στην Ελλάδα, συνδέοντας το Ούζο Πλωμαρίου με γεύσεις και εμπειρίες που έχουν κρατήσει από τη χώρα μας.

Μέσα από τη σταθερή συμμετοχή της σε διεθνείς διοργανώσεις, η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου συνεχίζει να χτίζει σχέσεις με το κοινό και τους επαγγελματίες του κλάδου, μεταφέροντας την ελληνική αποσταγματοποιητική παράδοση σε νέες αγορές.