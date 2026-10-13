Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ΔΝΤ προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,1% το 2026, από 3,5% το 2025, με ανάκαμψη στο 3,4% το 2027.

Επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας, σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού και διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση τους για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook), που παρουσιάσθηκε σήμερα Τρίτη στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όπου πραγματοποιείται η Ετήσια Σύνοδος του ΔΝΤ.

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,8% το 2026, έναντι 2,1% το 2025, ενώ στο ίδιο επίπεδο προβλέπεται να παραμείνει και το 2027. Παρά την επιβράδυνση, η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα διατηρήσει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, για την οποία το ΔΝΤ προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,1% το 2026 και 1,2% το 2027.

Ανησυχία προκαλούν οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να επιταχυνθεί στο 4,2% εφέτος, από 2,9% το 2025, πριν υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Πρόκειται για επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γεγονός που υποδηλώνει συνέχιση των πιέσεων στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Αρνητική εξέλιξη καταγράφεται και στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να διευρυνθεί στο 6,6% του ΑΕΠ το 2026, από 5,7% το προηγούμενο έτος, ενώ για το 2027 εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 5,9%. Αντίθετα, θετικότερη εμφανίζεται η εικόνα στην αγορά εργασίας. Το ΔΝΤ προβλέπει υποχώρηση της ανεργίας στο 8% το 2026, από 8,9% το 2025, και περαιτέρω μείωσή της στο 7,6% το 2027.

Η εικόνα αυτή δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, καθώς το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι συνολικά η οικονομία της ευρωζώνης εισέρχεται σε μια περίοδο υποτονικής ανάπτυξης και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,1% το 2026, από 1,2% το 2025, πριν επανέλθει στο 1,2% το 2027.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μεταβολή των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, ο οποίος προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,1% φέτος, από 2,1% το 2025, και να υποχωρήσει στο 2,8% το 2027, παραμένοντας πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ.

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Οι προβλέψεις του Ταμείου αποτυπώνουν τις επιπτώσεις ενός ιδιαίτερα ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος, στο οποίο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι αυξημένες χρηματοδοτικές πιέσεις περιορίζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές και ενισχύουν την αβεβαιότητα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ΔΝΤ προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,1% το 2026, από 3,5% το 2025, με ανάκαμψη στο 3,4% το 2027.