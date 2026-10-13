Ο άνδρας φέρεται να κατάπιε ποσότητα περίπου 10 γραμμαρίων και λίγο αργότερα κατέρρευσε με σπασμούς.

Ένας 38χρονος άνδρας κατέληξε στη Ρόδο ενώ μεταφερόταν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, αφού κατάπιε ποσότητα κοκαΐνης που υπολογίζεται σε περίπου 10 γραμμάρια.

Όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση είναι γνωστά κυρίως μέσα από την κατάθεση φίλου του. Σύμφωνα με την Δημοκρατική, αυτός ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που βρισκόταν δίπλα του εκείνες τις ώρες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι δύο τους ήταν μαζί όταν ο 38χρονος είδε ένα περιπολικό της αστυνομίας. Τότε, όπως διατείνεται, ο φίλος του φοβήθηκε και κατάπιε την ποσότητα κοκαΐνης που είχε μαζί του. Μετά από λίγο ο άνδρας έπεσε στο έδαφος με σπασμούς.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ κι ένα ασθενοφόρο παρέλαβε τον 38χρονο. Όπως προκύπτει, ωστόσο, ο θάνατος επήλθε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η ώρα που καταγράφηκε ήταν 2:28 τα ξημερώματα.

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Σε αναμονή για την τοξικολογική εξέταση

Για τη διερεύνηση των αιτίων έχει ήδη παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση: Τα αποτελέσματά της αναμένεται να δείξουν ποιες ουσίες υπήρχαν στον οργανισμό του 38χρονου, ώστε να διαπιστωθεί αν ο θάνατος συνδέεται άμεσα με την κατάποση της κοκαΐνης, όπως περιγράφει ο φίλος του.

Αξίζει να σημειωθεί πως. ,έχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση, ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος και η αιτία του δεν έχει προσδιοριστεί επίσημα.