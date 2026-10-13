Τη ζωή του έχασε ένας 35χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Παγκράτι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 35χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με ΙΧ αυτοκίνητο.
Θανάσιμος τραυματισμός του 35χρονου
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα. Μετά το τροχαίο, τόσο η μοτοσικλέτα όσο και το αυτοκίνητο κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.
Ο 52χρονος οδηγός του ΙΧ, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
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