Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 3 τα ξημερώματα.

Τη ζωή του έχασε ένας 35χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 35χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με ΙΧ αυτοκίνητο.

Θανάσιμος τραυματισμός του 35χρονου

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα. Μετά το τροχαίο, τόσο η μοτοσικλέτα όσο και το αυτοκίνητο κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο 52χρονος οδηγός του ΙΧ, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3fwm2caynd?integrationId=40599y14juihe6ly}