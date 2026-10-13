Τα γεύματα παρασκευάζονται την ίδια ημέρα που διανέμονται, με τη μέθοδο cook and serve, ενώ το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο βασίζεται στις διατροφικές ανάγκες των παιδιών και στις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής

Ξεκινά σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου η διανομή των Σχολικών Γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, το πρόγραμμα καλύπτει πλέον 160 δήμους και 2.000 Δημοτικά Σχολεία, με δυνατότητα διάθεσης έως 240.000 γευμάτων ημερησίως.

Δείτε αναλυτικά τα σχολεία εδώ.

Υπενθυμίζεται πως σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, η οποία ελέγχει καθημερινά την ώρα παράδοσης, την ποσότητα, τη θερμοκρασία, τις συνθήκες μεταφοράς και το είδος του γεύματος, καθώς και τυχαία δείγματα ως προς τη σύνθεση, τη συσκευασία και την επισήμανσή τους. Κάθε απόκλιση καταγράφεται στο προβλεπόμενο πρωτόκολλο και διερευνάται.

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνουν τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας για οποιοδήποτε ζήτημα, ώστε να ενεργοποιείται η προβλεπόμενη διαδικασία μέσω της Επιτροπής Παραλαβής. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τον ΟΠΕΚΑ στο 1555.

Παράλληλα με τον καθημερινό έλεγχο στα σχολεία, ο ΟΠΕΚΑ και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) διενεργούν ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας και στα οχήματα μεταφοράς, ενώ πραγματοποιούνται και μικροβιολογικές δειγματοληψίες. Μόνο τα δύο τελευταία σχολικά έτη, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποίησε 36 ελέγχους και ο ΕΦΕΤ 90 ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας, καθώς και δεκάδες στα οχήματα μεταφοράς. Όπου εντοπίζονται σοβαρές αποκλίσεις, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, έως και την έκπτωση αναδόχου από τη σύμβαση.

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Τα γεύματα παρασκευάζονται την ίδια ημέρα που διανέμονται, με τη μέθοδο cook and serve. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο βασίζεται στις διατροφικές ανάγκες των παιδιών και στις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής, με εναλλαγή κρέατος, ψαριού, οσπρίων και λαχανικών, καθώς και σαλάτες, φρούτα και ψωμί ολικής άλεσης. Χρησιμοποιείται εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, δεν επιτρέπεται το τηγάνισμα και περιορίζεται η χρήση αλατιού.

Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των μαθητών κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει σε αυτό, χωρίς διαχωρισμούς, ώστε το Σχολικό Γεύμα να αποτελεί κοινή εμπειρία μέσα στο σχολείο και να αποφεύγεται ο στιγματισμός.

Μιχαηλίδου: «Eυθύνη μας να διευρύνουμε το πρόγραμμα»

«Ξεκινά η διανομή των Σχολικών Γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά και πρώτο μας μέλημα είναι το γεύμα που φτάνει καθημερινά στα παιδιά να είναι ασφαλές και διατροφικά ισορροπημένο», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Δεν μας ενδιαφέρει μόνο πόσα γεύματα διανέμουμε. Μας ενδιαφέρει τι γεύμα φτάνει κάθε μέρα στο παιδί. Ξέρουμε ότι για χιλιάδες οικογένειες το Σχολικό Γεύμα είναι καθημερινή στήριξη και θέλουμε κάθε γονιός να γνωρίζει ότι, αν κάτι τον προβληματίσει στο γεύμα του παιδιού του, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για να το αναφέρει και να υπάρξει άμεση παρέμβαση όπου χρειάζεται. Τα Σχολικά Γεύματα φτάνουν πλέον σε πολύ περισσότερα παιδιά και η ευθύνη μας είναι να διευρύνουμε το πρόγραμμα διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητά του».