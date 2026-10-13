Με φόντο τις μαζικές πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, οι φοιτητικοί σύλλογοι δίνουν σήμερα στις 18:00 ραντεβού για συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Στο επίκεντρο, το κόστος σπουδών, η φοιτητική στέγη και η χρηματοδότηση της δημόσιας Παιδείας.

Από τους δρόμους του Παρισιού έως την πλατεία Συντάγματος, η δυσαρέσκεια για την κατάσταση στην εκπαίδευση περνά τα σύνορα και αποκτά νέα δυναμική με την διεξαγωγή μαζικών συλλαλητηρίων. Οι κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν τη Γαλλία λειτουργούν ως σημείο αναφοράς και για την εγχώρια μαθητιώσα και φοιτητιώσα νεολαία που ετοιμάζεται να βγει στους δρόμους και να εκθέσει στο προσκήνιο κοινά προβλήματα που δεν είναι άλλα από την υποχρηματοδότηση, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις ανεπαρκείς υποδομές και το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης.

Στην Ελλάδα, η σκυτάλη περνά σήμερα στους φοιτητές. Το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στο Σύνταγμα, φιλοδοξεί να δώσει δυναμικό στίγμα των διεκδικήσεων για τη φοιτητική μέριμνα και την οικονομική στήριξη όσων σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Το πρόγραμμα των διοργανωτών περιλαμβάνει συναυλίες και παραμονή στην πλατεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με σκηνές και δράσεις διαμαρτυρίας.

Από τη Γαλλία στην Ελλάδα περνά η σκυτάλη των κινητοποιήσεων: Στους δρόμους οι φοιτητές σήμερα

Το κύμα διαμαρτυρίας που ξεκίνησε από τη Γαλλία αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση και φτάνει στην Ελλάδα. Με φόντο τις μαζικές κινητοποιήσεις Γάλλων μαθητών και φοιτητών, οι φοιτητικοί σύλλογοι δίνουν σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ραντεβού στο Σύνταγμα, ενώ νέες κινητοποιήσεις στην εκπαίδευση έχουν προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου. Οι φοιτητές συσπειρώνουν τις δυνάμεις τους και ζητούν δραστικά μέτρα για τη φοιτητική στέγη, ενίσχυση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και ουσιαστική αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας. Ενοίκια, λογαριασμοί, τρόφιμα, μετακινήσεις και εκπαιδευτικό υλικό συνθέτουν έναν ολοένα δυσκολότερο σκηνικό που αποτελεί τροχοπέδη για την ανεμπόδιστη συνέχιση των σπουδών τους. Οι νέοι διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση με επαρκείς πόρους, αξιοπρεπείς υποδομές και πραγματικές δυνατότητες πρόσβασης, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως δηλώνει φοιτητής στο Dnews «Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί τα προβλήματα στην εκπαίδευση δεν μπορούν να περιμένουν. Ως φοιτητές, ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το υψηλό κόστος της φοιτητικής στέγης και τις δυσκολίες που κάνουν τις σπουδές μας όλο και πιο απαιτητικές. Για πολλούς από εμάς, το να σπουδάσουμε σε μια άλλη πόλη σημαίνει ένα τεράστιο οικονομικό βάρος για εμάς και τις οικογένειές μας. Θέλουμε μια Παιδεία που να προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες σε όλους, χωρίς να εξαρτάται η δυνατότητα κάποιου να σπουδάσει από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του. Για εμάς, η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις είναι ένας τρόπος να διεκδικήσουμε το μέλλον μας. Γιατί η εκπαίδευση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα».

Στο σημερινό κάλεσμα στο συλλαλλητήριο οι φοιτητές τονίζουν «Τρίτη 13 Οκτώβρη κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο!» διεκδικώντας λύσεις και παρεμβάσεις για τα καθημερινά προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζει η φοιτητιώσα νεολαία με επίκεντρο τις τιμές ρεύματος και καυσίμων, την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, τα δυσθεώρητα ενοίκια και την ανύπαρκτη φοιτητική στέγη.» Τέλος σχολιάζουν ότι «λεφτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες», θυμίζοντας ότι το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι ήταν 12δις ευρώ και απαιτούν από το κράτος να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες.

Τα αιτήματα των φοιτητών:

Πλαφόν στα ενοίκια. Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων με κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτήριων και αύξηση των οικονομικών ορίων.

Για κάθε πρωτοετή φοιτητή που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγαση σε εστίες, ξενοδοχεία, κ.α. με ευθύνη του κράτους και των πρυτανικών αρχών! Κανείς να μην παρατήσει τις σπουδές του!

Ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ και του Δημοσίου για δημιουργία δημόσιων και δωρεάν εστιών που να καλύπτουν τις ανάγκες.

Έκτακτο κονδύλι σε όλα τα Πανεπιστήμια για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα, η θέρμανση.

Πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στα καύσιμα. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης. Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους φοιτητές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στους λογαριασμούς.

Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και Internet για όλους τους φοιτητές.

Μείωση των τιμών στα κυλικεία όλων των σχολών.

Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη, με διεύρυνση των οικονομικών – κοινωνικών κριτηρίων. Να καταργηθούν οι απαράδεκτοι «κόφτες»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm1b1h9chozt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η σκυτάλη περνά και στους μαθητές στις 21 Οκτωβρίου

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η 21η Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία έχουν προγραμματιστεί νέες κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια αυτή την φορά από τους μαθητές. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων τους οι μαθητές θέτουν την ασφάλεια των σχολικών υποδομών, την επαρκή χρηματοδότηση και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Συγκεκριμένα, ζητούν χρηματοδότηση και άμεσο σχέδιο ελέγχων και αποκατάστασης των σχολικών κτιρίων. Πρόσληψη όλων των εκπαιδευτικών και του απαραίτητου προσωπικού υποστήριξης, όπως ψυχολόγων, νοσηλευτών και κοινωνικών λειτουργών. Ανάκληση της υπουργικής απόφασης που δημιουργεί εμπόδια στις σχολικές εκδρομές, καθώς και ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν εκδρομές για όλους. Ανάκληση των συγχωνεύσεων τμημάτων και ανώτατο όριο 15 μαθητών ανά τάξη αλλά και απόσυρση κάθε σχεδιασμού για «Τριπλές Πανελλαδικές» και αντίθεση στην κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος με φόντο το διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο.

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι μαθητές από τη Συντονιστική Επιτροπή της Αθήνας « Δεν έχουμε καμία άλλη υπομονή και καμία εμπιστοσύνη σε όσους παίζουν με τις ζωές, την Παιδεία και το μέλλον μας. Σήμερα, στον 21ο αιώνα μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό, σύγχρονο και πραγματικά νέο και καλό σχολείο και όχι να συμβιβαζόμαστε με την κατάσταση. Όμως, αξία στις ζωές μας θα δώσουμε εμείς! Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Τώρα εμπιστευόμαστε τη δικιά μας δύναμη.

Οι μαθητές της Γκράβας δείχνουν το δρόμο. Νίκησαν γιατί δεν πειθάρχησαν στο «καθίστε στα αυγά σας και ας ανατιναχτείτε». Νίκησαν γιατί αμφισβήτησαν τα ψέματα και τις υποσχέσεις. Νίκησαν και μας δείχνουν πως μόνο με ενωμένο, οργανωμένο και συντονισμένο αγώνα και σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους μπορούμε να ακουστούμε, να νικήσουμε! Σε Ελλάδα και Γαλλία παντού ξεσηκωμός, ίδια τα προβλήματα – ίδιος ο εχθρός!»