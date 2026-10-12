Οι μαθητές προχωρούν σε κινητοποιήσεις με κλειστά σχολεία στις 21/10 ακολουθώντας το παράδειγμα των Γάλλων συμμαθητών τους με φόντο τα μεγάλα προβλήματα της Παιδείας.

Οι μαθητές ξεσηκώνονται για τα μεγάλα προβλήματα της Παιδείας και σε ανακοίνωσή τους προαναγγέλλουν μεγάλο μαθητικό συλλαλλητήριο και κλειστά σχολεία για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ημέρα όπου έχει ήδη προαναγγελθεί απεργία και εκπαιδευτικό συλλαλητήριο της ΔΟΕ. Το Συντονιστικό Μαθητών της Αθήνας απευθύνει δυναμικό κάλεσμα στους μαθητές να συμμετάσχουν σε κινητοποιήσεις διεκδικώντας ουσιαστικές αλλαγές στη δημόσια Παιδεία και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία.

Όπως σημειώνουν «οι μαθητές στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίζουμε μια αφόρητη κατάσταση στα σχολεία μας. Μας πνίγει η καθημερινότητα αλλά και το πως θα τα καταφέρουμε τώρα και στο μέλλον. Υποχρηματοδότηση, υπεράριθμες τάξεις, κενά εκπαιδευτικών, ακρίβεια σε κυλικεία- εκδρομές- δραστηριότητες, ατελείωτες εξετάσεις με πολύ άγχος, καθόλου ελεύθερο χρόνο και εμπόδια ανάλογα με την τσέπη των γονιών μας. Μέσα σε όλα αυτά … τρέχουν να φέρουν νόμο για Τριπλές Πανελλαδικές! Τα σχολεία μας γίνονται νέα «Τέμπη»: διαρροή αερίου στην Γκράβα με 4.500 μαθητές, ταβάνια στα κεφάλια μας σε Κορυδαλλό, Λαμία, Θεσσαλονίκη και αλλού. Απόδειξη ότι απέναντί μας είναι ένα κράτος που δεν έχει προτεραιότητα εμάς και τις ανάγκες μας αλλά τα κέρδη των λίγων. Για αυτούς σχεδιάζει και περνά νόμους και όχι για εμάς και τις οικογενειές μας. Είναι καθαρό. Απέναντί μας έχουμε μια κοινή πολιτικη ΕΕ, κυβερνήσεων, Υπουργείων, κομμάτων που τη στηρίζουν. Λέφτα για τους πολέμους τους – λεφτά σε βιομήχανους, τραπεζίτες, εφοπλιστές, σουπερμαρκετάδες… στο λεπτό. Εμείς, η Παιδεία μας, το μέλλον μας…. Στον αέρα»

Μαθητές: «Κλείδωσαν» καταλήψεις, αποχές και συλλαλητήριο στις 21 Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι μαθητές καλούν σε συνελεύσεις στα σχολεία, λήψη αποφάσεων για καταλήψεις και αποχές, καθώς και συμμετοχή σε πορείες μαζί με φοιτητές και εκπαιδευτικούς την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Οι μαθητές θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των σχολικών υποδομών, την επαρκή χρηματοδότηση και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Συγκεκριμένα, ζητούν χρηματοδότηση και άμεσο σχέδιο ελέγχων και αποκατάστασης των σχολικών κτιρίων. Πρόσληψη όλων των εκπαιδευτικών και του απαραίτητου προσωπικού υποστήριξης, όπως ψυχολόγων, νοσηλευτών και κοινωνικών λειτουργών. Ανάκληση της υπουργικής απόφασης που δημιουργεί εμπόδια στις σχολικές εκδρομές, καθώς και ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν εκδρομές για όλους. Ανάκληση των συγχωνεύσεων τμημάτων και ανώτατο όριο 15 μαθητών ανά τάξη αλλά και απόσυρση κάθε σχεδιασμού για «Τριπλές Πανελλαδικές» και αντίθεση στην κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος με φόντο το διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο.

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«Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή»: Η ανακοίνωση των μαθητών

Οι μαθητές στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίζουμε μια αφόρητη κατάσταση στα σχολεία μας. Μας πνίγει η καθημερινότητα αλλά και το πως θα τα καταφέρουμε τώρα και στο μέλλον. Υποχρηματοδότηση, υπεράριθμες τάξεις, κενά εκπαιδευτικών, ακρίβεια σε κυλικεία- εκδρομές- δραστηριότητες, ατελείωτες εξετάσεις με πολύ άγχος, καθόλου ελεύθερο χρόνο και εμπόδια ανάλογα με την τσέπη των γονιών μας. Μέσα σε όλα αυτά … τρέχουν να φέρουν νόμο για Τριπλές Πανελλαδικές!

Τα σχολεία μας γίνονται νέα «Τέμπη»: διαρροή αερίου στην Γκράβα με 4.500 μαθητές, ταβάνια στα κεφάλια μας σε Κορυδαλλό, Λαμία, Θεσσαλονίκη και αλλού. Απόδειξη ότι απέναντί μας είναι ένα κράτος που δεν έχει προτεραιότητα εμάς και τις ανάγκες μας αλλά τα κέρδη των λίγων. Για αυτούς σχεδιάζει και περνά νόμους και όχι για εμάς και τις οικογενειές μας. Είναι καθαρό. Απέναντί μας έχουμε μια κοινή πολιτικη ΕΕ, κυβερνήσεων, Υπουργείων, κομμάτων που τη στηρίζουν.

Λέφτα για τους πολέμους τους – λεφτά σε βιομήχανους, τραπεζίτες, εφοπλιστές, σουπερμαρκετάδες… στο λεπτό. Εμείς, η Παιδεία μας, το μέλλον μας…. Στον αέρα! … Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία: μία επιλογή!

Δεν έχουμε καμία άλλη υπομονή και καμία εμπιστοσύνη σε όσους παίζουν με τις ζωές, την Παιδεία και το μέλλον μας. Σήμερα, στον 21ο αίωνα μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό, σύγχρονο και πραγματικά νέο και καλό σχολείο και όχι να συμβιβαζόμαστε με την κατάσταση.

Όμως, ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ! Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Τώρα εμπιστευόμαστε τη δικιά μας ΔΥΝΑΜΗ.

Οι μαθητές της Γκράβας δείχνουν το δρόμο. Νίκησαν γιατί δεν πειθάρχησαν στο “καθίστε στα αυγά σας και ας ανατιναχτείτε”. Νίκησαν γιατί αμφισβήτησαν τα ψέματα και τις υποσχέσεις. Νίκησαν και μας δείχνουν πως μόνο με ενωμένο, οργανωμένο και συντονισμένο αγώνα και σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους μπορούμε να ακουστούμε, να νικήσουμε!

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ

ΙΔΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΙΔΙΟΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ!

Προχωράμε σε:

– Συνελεύσεις, αποφάσεις, καταλήψεις και αποχές σε όλα τα σχολεία της χώρας και πορείες μαζί με φοιτητές- εκπαιδευτικούς Τετάρτη 21/10

– Εκλέγουμε αγωνιστικά 5μελη και 15μελη στα σχολεία μας, συντονιζόμαστε ανά Δήμο για να οργανώσουμε τις πορείες μας.

– Συντονισμό 5μελών και 15μελών των σχολείων της Αττικής Κυριακή 1/11 για να αποφασίσουμε πως θα συνεχίσουμε

Απαιτούμε:

– Χρηματοδότηση και άμεσο σχέδιο ελέγχων και αποκατάστασης των σχολικών κτηρίων.

– Προσλήψεις ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών και προσωπικού υποστήριξης (ψυχολόγων, νοσοκόμων, κοινωνικών λειτουργών) σε όλα τα σχολεία

– Να παρθεί πίσω η Υπουργική Απόφαση που βάζει εμπόδια στις εκδρομές.Ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν εκδρομές για όλους.

– Να παρθούν πίσω οι συγχωνεύσεις τμημάτων- 15 μαθητές/ τάξη

– Δωρεάν σνακ στους μαθητές και μείωση των τιμών στα σχολικά κυλικεία με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφή μας!

– Ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλήνιες και κατάργηση του άρθρου 16!

– Να μην υπάρξει σχολείο χωρίς λεωφορείο!

– Να έρθουν τα βιβλία ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ

– Σύγχρονα εργαστήρια, αθλητικοί χώροι, σχολικές εκδηλώσεις

– Ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα μαθήματα και για όσους το έχουν ανάγκη!

– Καμία σκέψη για αποβολή και καταστολή σε μαθητές και σχολεία που αγωνίζονται!

Θα έχουμε οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στις 21 Οκτωβρίου;

Όπως τονίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας σε καμία περίπτωση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου δεν προγραμματίζεται καθολικό λουκέτο και αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια. Η πρόθεση των μαθητών για κατάληψη και αποχή από τα μαθήματα δεν ισοδυναμεί και με λουκέτο στις σχολικές τους μονάδες. Τα 15μελη των σχολείων κατόπιν συνεδρίασης θα αποφασίσουν για το αν θα συμμετάσχουν ή όχι στην διαμαρτυρία αλλά τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά στα σχολεία ανεξαρτήτως απόφασης του 15μελους εκτός και αν για την ίδια μέρα προκηρύξουν απεργία και οι καθηγητές (ΟΛΜΕ) οπότε τις ώρες που οι καθηγητές απεργούν εύλογα δεν θα καταχωρηθούν απουσίες στους μαθητές.

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα»: Φοιτητικό συλλαλητήριο για κόστος σπουδών και στέγη στις 13 Οκτωβρίου

Στον δρόμο των κινητοποιήσεων μπαίνουν φοιτητές την Τρίτη 13 Οκτωβρίου με συλλαλητήριο στις 18:00 στο Υπουργείο Οικονομικών, κάτω από την πλατεία Συντάγματος και εν συνεχεία θα προχωρήσουν σε συμβολική κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος, με συναυλίες και δράσεις.

Όπως τονίζουν «Τρίτη 13 Οκτώβρη κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο!» διεκδικώντας λύσεις και παρεμβάσεις για τα καθημερινά προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζει η φοιτητιώσα νεολαία με επίκεντρο τις τιμές ρεύματος και καυσίμων, την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, τα δυσθεώρητα ενοίκια και την ανύπαρκτη φοιτητική στέγη. Οι φοιτητικοί σύλλογοι στην ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν πως όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα επιτυχόντες των πανελλαδικών να μην εγγράφονται στις σχολές τους, ενώ άλλοι αναγκάζονται να αφήσουν ανολοκλήρωτες τις σπουδές τους. Οι φοιτητικοί σύλλογοι σχολιάζουν πως «λεφτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες», θυμίζοντας ότι ο πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι ήταν 12δις ευρώ και απαιτούν από το κράτος να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες.

«Δεν θα ανεχτούμε να υποβαθμίζουν κι άλλο τα πτυχία μας, ιδρύοντας ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύουν τη φοιτητική μέριμνα μειώνοντας κι άλλο τη χρηματοδότηση, να μην έχουμε καθηγητές και υποδομές», υπογραμμίζουν οι φοιτητικοί σύλλογοι και καλούν σε κινητοποιήσεις.

Τα αιτήματα των φοιτητών:

Πλαφόν στα ενοίκια. Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων με κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτήριων και αύξηση των οικονομικών ορίων.

Για κάθε πρωτοετή φοιτητή που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγαση σε εστίες, ξενοδοχεία, κ.α. με ευθύνη του κράτους και των πρυτανικών αρχών! Κανείς να μην παρατήσει τις σπουδές του!

Ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ και του Δημοσίου για δημιουργία δημόσιων και δωρεάν εστιών που να καλύπτουν τις ανάγκες.

Έκτακτο κονδύλι σε όλα τα Πανεπιστήμια για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα, η θέρμανση.

Πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στα καύσιμα. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης. Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους φοιτητές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στους λογαριασμούς.

Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και Internet για όλους τους φοιτητές.

Μείωση των τιμών στα κυλικεία όλων των σχολών.

Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη, με διεύρυνση των οικονομικών – κοινωνικών κριτηρίων. Να καταργηθούν οι απαράδεκτοι “κόφτες”.