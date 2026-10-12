Οι τοπικές επέτειοι για την απελευθέρωση των πόλεων φέρνει εορταστικές εκδηλώσεις και κλειστά σχολεία σε τρεις μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας στις 15 και στις 16 Οκτωβρίου.

Μια μικρή ανάπαυλα από τα μαθήματα περιμένει μαθητές σε τρεις πόλεις της Μακεδονίας στις 15 και 16 Οκτωβρίου, καθώς οι τοπικές επέτειοι απελευθέρωσης συνοδεύονται από εορταστικές εκδηλώσεις, μαθητικές παρελάσεις και κλειστά σχολεία.

Η Πτολεμαΐδα, η Βέροια και η Κατερίνη έχουν την τιμητική τους αυτή την εβδομάδα λόγω των τοπικών αργιών με τους μαθητές αυτών των περιοχών να κερδίζουν τουλάχιστον μια μέρα άνευ μαθημάτων και για τους τυχερούς σε Κατερίνη και Βέροια να απολαμβάνουν τριήμερο λόγω του ότι η αργία πέφτει Παρασκευή.

Πτολεμαΐδα: Κλειστά σχολεία στις 15 Οκτωβρίου

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η Πτολεμαΐδα τιμά την επέτειο της απελευθέρωσής της, με εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την ιστορική μνήμη και τη σημασία της ημέρας για την περιοχή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογίες στους Ιερούς Ναούς της πόλης, επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων, κατάθεση στεφάνων και μαθητική παρέλαση.

Βέροια: Η επέτειος απελευθέρωσης στις 16 Οκτωβρίου

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, η Βέροια τιμά τη δική της ιστορική επέτειο, με εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν μαθητές όλων των βαθμίδων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο Πεσόντων και μαθητική παρέλαση στους δρόμους της πόλης. Καθώς φέτος η 16η Οκτωβρίου πέφτει Παρασκευή, οι μαθητές θα απολαύσουν ένα εμβόλιμο τριήμερο άνευ σχολικών και εξωσχολικών υποχρεώσεων.

Κατερίνη: Τιμάται η απελευθέρωση της πόλης την Παρασκευή 16/10

Αργία και μάλιστα τριήμερο άνευ μαθημάτων προβλέπεται και για τους μαθητές στην Κατερίνη την προσεχή Παρασκευή 16 του μήνα με την περιοχή να γιορτάζει την επέτειο της εισόδου των ελληνικών στρατευμάτων στην πόλη το 1912, που έχει καθιερωθεί ως τοπική εορτή. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εορταστικές δράσεις και παρελάσεις, με τη συμμετοχή μαθητών και πολιτών. Η επέτειος αποτελεί ευκαιρία ιστορικής μνήμης και απόδοσης τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της περιοχής.