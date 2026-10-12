Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας στις 25 Νοεμβρίου 2026 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας στις 25 Νοεμβρίου 2026 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η απεργία πραγματοποιείται με αιχμή τις διεκδικήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Με το βλέμμα στραμμένο στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η πανελλαδική σύσκεψη της Γραμματείας του ΠΑΜΕ.

Στην εισήγηση, που παρουσίασε ο Γιώργος Πέρρος, αναδείχθηκε ότι η απεργία δεν αποτελεί μια μεμονωμένη κινητοποίηση, αλλά σημαντικό σταθμό στην προσπάθεια να εκφραστεί η αγανάκτηση που συσσωρεύεται στους εργαζόμενους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ακρίβεια, στους καθηλωμένους μισθούς, στην ανάγκη για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις, στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Αναδείχθηκε επίσης η αντιπαράθεση με τη γραμμή της «κοινωνικής ειρήνης» και της αναμονής που υπηρετεί η πλειοψηφία της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, η οποία στη συνεδρίασή της στις 8 Οκτώβρη αρνήθηκε την πρόταση για πανελλαδική πανεργατική απεργία.

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Κρίσιμος σταθμός στην πορεία προς την 25η Νοέμβρη είναι η διεθνής απεργιακή κινητοποίηση στα λιμάνια στις 30 Οκτώβρη, ενάντια στη μετατροπή τους σε κόμβους της πολεμικής μηχανής. Η πρωτοβουλία, στην οποία προσανατολίζονται εργαζόμενοι σε περισσότερα από 60 λιμάνια διεθνώς, αναδείχθηκε ως έμπρακτη έκφραση της διεθνιστικής αλληλεγγύης και της κοινής πάλης των εργατών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Στην ίδια κατεύθυνση, οι κινητοποιήσεις για την Υγεία στις 21 Οκτώβρη, οι αγώνες για το λαϊκό εισόδημα, τη στέγη, την Παιδεία και την προστασία από την ενεργειακή φτώχεια αποτελούν κρίκους μιας ενιαίας αγωνιστικής πορείας. Στόχος είναι η εργατική τάξη να φτάσει στην απεργία έχοντας ήδη δώσει σημαντικές μάχες, με περισσότερους εργαζόμενους οργανωμένους και αποφασισμένους να συνεχίσουν.