Η απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά και η διαδήλωση ήταν στο πλαίσιο της Ημέρας Διεθνούς κινητοποίησης των Λιμενεργατών.

Με το άνοιγμα ενός τεράστιου πανό με το σύνθημα «Workers do not work for war» («Οι εργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο») μέσα στο λιμάνι του Πειραιά ολοκληρώθηκε η μεγάλη απεργιακή διαδήλωση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στέλνοντας μήνυμα αγώνα και διεθνιστικής αλληλεγγύης στους εργάτες όλου του κόσμου.

Η απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά και η διαδήλωση ήταν στο πλαίσιο της Ημέρας Διεθνούς κινητοποίησης των Λιμενεργατών.

Στην κεφαλή της πορείας ήταν το πανό του Εργατικού Κέντρου Πειραιά με το σύνθημα «5 ήπειροι-100+ Λιμάνια των λαών και της ειρήνης - Όχι βάσεις των ιμπεριαλιστών - Καμία θυσία για τα κέρδη τους».

Ακολουθούσαν τα μπλοκ της ΕΝΕΔΕΠ, της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ, του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, της ΠΕΜΕΝ και πλήθος εργατικών σωματείων και φορέων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μιλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση, ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, τόνισε: «Σήμερα, εδώ από τον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, είμαστε μαζί με περισσότερα από 113 λιμάνια σε όλο τον κόσμο, σε 5 ηπείρους και 21 χώρες. Ενώνουμε τον αγώνα μας με τους συναδέλφους μας λιμενεργάτες από την Αυστραλία, την Ινδία, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη, το Μεξικό, τις ΗΠΑ, το Μαρόκο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Δανία, την Κροατία, την Ιρλανδία, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και τις Αζόρες, την Ισπανία από τη Βαρκελώνη μέχρι τη Χώρα των Βάσκων, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, την Κύπρο και τη γειτονική μας Τουρκία και στέλνουμε ένα κοινό μήνυμα: Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο! Λιμάνια των λαών και της ειρήνης! Όχι βάσεις των ιμπεριαλιστών!».

Τόνισε ότι «στον Πειραιά απεργούμε στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, που ανήκει στην κινεζική COSCO» και προσέθεσε: «Η ΝΔ υπέγραψε την παραχώρηση του λιμανιού, όπως υπηρέτησε και άλλες επιχειρηματικές συμφωνίες και επενδύσεις. Όταν πρόκειται για μπίζνες, παραχωρήσεις και κέρδη, οι σημαίες και οι γεωπολιτικές ανησυχίες δεν φαίνεται να τους ενοχλούν. Όταν, όμως, οι εργαζόμενοι απεργούν και αναμετριούνται με την εγκληματική πολιτική του κέρδους, ξαφνικά ανακαλύπτουν κινδύνους και γεωπολιτικά προβλήματα».

Σημείωσε ότι οι ανταγωνισμοί «ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αστική τάξη, δεν υπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων στην Ελλάδα και την Τουρκία. Υπηρετούν τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων και των κρατών τους» και χερέτησε «τη συμμετοχή των συναδέλφων μας από τρία τουρκικά λιμάνια: Την Κωνσταντινούπολη, την Αττάλεια και τη Μερσίνη. Οι εργαζόμενοι στις δύο πλευρές του Αιγαίου δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε ούτε τις αγορές ούτε τους ενεργειακούς δρόμους ούτε τις σφαίρες επιρροής, απλώνουμε τα χέρια μας και φιλιώνουμε τους ανθρώπους του μόχθου».

«Η σημερινή δράση πρέπει να δώσει ώθηση και στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, με άμεσο σταθμό κλιμάκωσης την πανελλαδική - πανεργατική απεργία στις 25 Νοέμβρη. Να γίνει αφετηρία για περισσότερη οργάνωση, για μεγαλύτερη συμμετοχή και για κοινή δράση σε όλους τους κλάδους» ανέφερε, ακόμα, ο Μ. Μπεκρής.

«Η δύναμή μας βρίσκεται στην απόφαση να παλεύουμε μαζί»

«Σήμερα ο Πειραιάς στέλνει μήνυμα σε όλο τον κόσμο, δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο! Η δύναμή μας βρίσκεται στην απόφαση να παλεύουμε μαζί, πέρα από σύνορα, απέναντι στους εκμεταλλευτές μας και τους πολέμους τους!» τόνισε ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας μιλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί τη δύναμη της εργατικής τάξης» τόνισε ο Απόστολος Κυπραίος, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ μιλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά και πρόσθεσε: «Η επιτυχία της απεργίας σε όλο τον Πειραιά και της κοινής μέρας δράσης σε όλο τον κόσμο, έχει ήδη παραλύσει λιμάνια, βαπόρια, εργοστάσια, σιδηρόδρομους, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, δεκάδες χώρους δουλειάς και κλάδους. Εμπνεόμαστε όλοι μας από το σύνθημα των λιμενεργατών "Δε δουλεύουμε για τον πόλεμο"! Γι' αυτό νιώθουμε το καθήκον και το βάρος της ευθύνης να το κάνουμε πράξη!».

Κουτσούμπας: Είμαστε στο πλευρό τους, ο λαός, η νεολαία, όλοι οι λαοί

«Σήμερα σε 113 λιμάνια, σε 22 χώρες και στις 5 ηπείρους οι λιμενεργάτες απεργούν! Στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα παντού: "Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο τους! Απαιτούμε λιμάνια της ειρήνης, των λαών και όχι βάσεις και ορμητήρια των ιμπεριαλιστών". Είμαστε στο πλευρό τους, ο λαός, η νεολαία, όλοι οι λαοί. "Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!" Αυτό είναι το σημερινό σύνθημα» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά για την Ημέρα Διεθνούς κινητοποίησης των Λιμενεργατών.

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ΕΛΑΣ: Ούτε μια ζωή εργαζομένου χαμένη στη θάλασσα ή στη στεριά

«Η ΕΛΑΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις και την 24ωρη παγκόσμια απεργία που διεξάγεται σε 113 λιμάνια, 21 χώρες και 5 ηπείρους στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Δράσης Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια», αναφέρει σε κοινή τους ανακοίνωση ο Τομέας Εργασίας και ο Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής του κόμματος.

«Χιλιάδες είναι οι ζωές των ναυτικών που βρίσκονται σε κίνδυνο στις περιοχές που διεξάγονται πολεμικές συγκρούσεις, με πάνω από 40 ναυτικούς να έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους», συνεχίζει και προσθέτει: «Παράλληλα, παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για τις ΣΣΕ, εξακολουθεί να εκκρεμεί η υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ΟΛΠ, μετά τη λήξη της προηγούμενης στις 31 Ιουλίου 2026. Επιπλέον οι συνθήκες εργασίας σε λιμάνια και πλοία επιδεινώνονται συνεχώς.

Η ΕΛΑΣ παλεύει μαζί με τους ναυτικούς και τους εργαζόμενους στα λιμάνια για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, για αξιοπρεπή ωράρια, για υπογραφή ΣΣΕ και αυξήσεις στις συνθέσεις των πλοίων, για αναγνώριση των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών.

Ούτε μια ζωή εργαζομένου χαμένη στη θάλασσα ή στη στεριά».

Δούρου: Στεκόμαστε στο πλευρό των λιμενεργατών που διεκδικούν αξιοπρέπεια

«Από το λιμάνι του Πειραιά, με τη μεγάλη ιστορία εργατικών αγώνων, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δίνει το «παρών» στη διεθνή κινητοποίηση των λιμενεργατών ενάντια στον πόλεμο και τη στρατιωτικοποίηση», τόνισε η Ρένα Δούρου από την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, όπου συμμετείχε στις κινητοποιήσεις για τη Διεθνή Ημέρα Δράσης Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων που διεκδικούν αξιοπρέπεια και αντιστέκονται στη μετατροπή των λιμανιών σε κόμβους πολεμικών επιχειρήσεων», σημείωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Απαιτούμε τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα και μια ενεργητική, πολυδιάστατη ελληνική εξωτερική πολιτική, με σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.

Τα λιμάνια πρέπει να είναι γέφυρες ειρήνης, χώροι δουλειάς και ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας. Να ενώνουν τους λαούς, όχι να γίνονται ορμητήρια πολέμου».

Το παρών, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έδωσαν οι Χρήστος Λαμπρίδης, Μέλος ΠΓ, Δημήτρης Πετράς Μέλος ΠΓ, Ελένη Ευαγγελοπούλου, μέλος ΚΕ, Αριστοτέλης Κάντας, μέλος ΚΕ, Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος, Μέλος ΚΕ όπως και μέλη της ΝΕ και των ΟΜ.

{https://www.youtube.com/watch?v=CUN97O2C5qI}