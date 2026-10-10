Ακολουθούν οι κινητοποιήσεις για το Πολυτεχνείο και τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου- Μινιμουμ μια 24ωρη πανελλαδική απεργία για τον προύπολογισμό και ακολουθούν αγρότες!

Ένας «θερμός χειμώνας» αναμένει την κυβέρνηση σε βαθμό που ήδη ορισμένα της στελέχη αναφέρουν σε κατ΄ ιδίαν τους συνομιλίες πως «ο Μητσοτάκης μάλλον θα μετανοιώσει που δεν έχει κάνει εκλογές το φθινόπωρο»!

Οι κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει σε Γαλλία, Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μεταφέρονται και στη χώρα μας με την κυβέρνηση ήδη να πονοκεφαλιάζει:

-Οι μαθητές ξεκίνησαν τις καταλήψεις, με τις κινητοποιήσεις να εξαπλώνονται μέρα με τη μέρα σε περισσότερα σχολεία.

-Οι φοιτητές «στρατοπεδεύουν» την προσεχή Τρίτη στην πλατεία Συντάγματος, καθώς θα παραμείνουν όλο το βράδυ με διοργάνωση συναυλιών, χάπενινγκ κοκ. Κεντρικό σύνθημα «Μέτρα στήριξης τώρα! Για το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη!». Η συγκέντρωση και η ολονυχτία στην κεντρική πλατεία της Αθήνας αποτελούν την αρχή των κινητοποιήσεων, καθώς τα προβλήματα στέγασης και διαβίωσης είναι πραγματικά τεράστια και αναμένεται να μεγεθυνθούν περισσότερο το επόμενο διάστημα.

-Για το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται σειρά κλαδικών κινητοποιήσεων: Πχ στις 21 Οκτωβρίου απεργούν νοσοκομειακοί γιατροί, δάσκαλοι και εργαζόμενοι στα ΑΕΙ, ενώ για τις 30 Οκτωβρίου οργανώνουν απεργία οι λιμενεργάτες, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν και οι ναυτεργάτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Σταθμός των κινητοποιήσεων θα είναι και φέτος ο τριήμερος γιορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου. Πέραν των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που έχουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού υπάρχει και ο μεγάλος κίνδυνος όχι απλώς να συνεχιστούν οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά και να ενοποιηθούν δυο πόλεμοι με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την παγκόσμια ειρήνη. Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ότι μπορεί προκειμένου να εμπλακεί στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας στο πλευρό του Κιέβου.

-Η μαύρη επέτειος της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στο τριήμερο των κινητοποιήσεων που παραδοσιακά πλέον πραγματοποιείται.

-Με την ψήφιση του προϋπολογισμού, σε χρόνο που θα αποφασιστεί προσεχώς, θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μια 24ωρη γενική πανελλαδική απεργία, ενδεχομένως και δεύτερη.

Πίεση στην κυβέρνηση

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να βαρύνουν το κλίμα για την κυβέρνηση, καθώς η ακρίβεια και το στεγαστικό πρόβλημα, μαζί με τη συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης, οδηγούν σε διέξοδο πολλά νοικοκυριά αλλά και τη νεολαία. Η δε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στη Γαλλία, την Ισπανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, συμβάλλει ώστε οι κινητοποιήσεις να εξαπλωθούν και σε πολλές ακόμα χώρες, όπως και στην Ελλάδα.

Παρά τα μέτρα που εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός για τα καύσιμα και το πετρέλαιο, ο κίνδυνος για την κυβέρνηση στην πορεία προς τις κάλπες είναι μεγάλος. Είναι χαρακτηριστικό πως το πακέτο μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είχε σχεδόν μηδενική δημοσκοπική αποτύπωση. Πολύ περισσότερο που η διαφθορά αναμένεται να επανέλθει στο προσκήνιο, όπως και το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη δίκη των «τεσσάρων» -μεταξύ των οποίων και ο «πολύς» Ντίλιαν. Πολύ περισσότερο καθώς θα ακολουθήσει το Ειδικό Δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο για το «μπάζωμα» στα Τέμπη και -πιθανόν- και η καταδίκη του.

Με αυταρχισμό και τρομοκρατία απέναντι στους φοιτητές και μαθητές

Η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις κινητοποιήσεις με τρομοκρατία, αυταρχισμό και ...ΜΑΤ. Ειδικά για τους μαθητές καταστρώνεται ολόκληρο σχέδιο, με απουσίες κατά τη διάρκεια της αποχής ή των καταλήψεων αλλά και με προτάσεις για παρεμβάσεις γονέων και αστυνομίας στα κλειστά σχολεία. Το ίδιο και για τους φοιτητές, ενώ δεδομένη είναι η απόφαση να μην επιτραπεί το κλείσιμο των εθνικών οδών από τους αγρότες.

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εβδομαδιαία εφημερίδα Στο Καρφί που κυκλοφορεί από το Σάββατο)