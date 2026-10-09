Κυβερνητική ανησυχία για μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Κι αν φυσήξει στη χώρα μας γαλλικός άνεμος; Η έκταση και η ένταση των μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία αποτελεί αντικείμενο πολιτικής ανάλυσης σε διεθνές επίπεδο γιατί συνδέεται με μια συγκυρία πολιτικής ρευστότητας και οικονομικής αβεβαιότητας μεσούσης της προεκλογικής περιόδου.

Ήδη ο «ιός» μεταδίδεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ιρλανδία κα) ενώ στη χώρα μας προετοιμάζονται μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις.

H αναστολή λειτουργίας του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της χώρας, στην Γκράβα, μέχρι να εντοπιστεί η αιτία οσμής φυσικού αερίου, με δεδομένη την αντίδραση μαθητών που αρνούνταν να μπουν στις τάξεις, μπορεί να είναι απλώς ένα προανάκρουσμα μιας κοινωνικής πυρκαγιάς που έρχεται.

Στο Μέγαρο Μαξίμου το φοβούνται και το συζητούν ήδη.

Α.