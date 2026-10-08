Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αποδέσμευση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας.

Αντιμέτωπη με ένα εκρηκτικό μείγμα κοινωνικών αντιδράσεων, ενεργειακής ακρίβειας και δημοσιονομικής κρίσης βρίσκεται η Γαλλία, με την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί να επιχειρεί να περιορίσει τη δυσαρέσκεια των πολιτών, την ώρα που οι αγορές πιέζουν για δραστικές περικοπές δαπανών.

Αποδεσμεύονται 10 εκατ. βαρέλια

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αποδέσμευση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας, με στόχο τη μείωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων κατά 12 έως 18 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Τα αποθέματα θα διατεθούν στην τιμή κτήσης τους, καθώς είχαν αγοραστεί πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν, που προκάλεσε εκτίναξη των διεθνών ενεργειακών τιμών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη συμφωνία των χωρών της G7 για αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, καθώς μαθητές και φοιτητές πραγματοποιούν πανεθνικές κινητοποιήσεις κατά της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ελλείψεις εκπαιδευτικών, ανεπαρκείς υποδομές και υπερπλήρεις αίθουσες, ενώ αποκλεισμοί σχολικών και πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή, ο οποίος έχασε το χέρι του κατά τη διάρκεια επεισοδίων με την αστυνομία. Το περιστατικό οδήγησε την κυβέρνηση στην αναστολή της χρήσης χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Ο Λεκορνί αναγνώρισε ότι η οργή των πολιτών «δεν προέκυψε από το πουθενά», παραδεχόμενος την κόπωση της κοινωνίας από τις διαδοχικές κρίσεις.

Περικοπές δαπανών

Παρά τις κοινωνικές αντιδράσεις, η κυβέρνηση σχεδιάζει περικοπές δημοσίων δαπανών ύψους 43 δισ. ευρώ, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου κινείται κοντά στο 4,9%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, ενώ το περιθώριο έναντι των γερμανικών ομολόγων έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται στο 5,4% του ΑΕΠ φέτος, με στόχο να περιοριστεί στο 5% έως το 2027. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γεγονός που δυσκολεύει την ψήφιση του προϋπολογισμού.

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