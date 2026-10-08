«Σήμερα ο ρόλος της ΔΕΗ είναι να ενισχύει με αγορές που δεν καταλαβαίνουμε, με επενδύσεις στον Κωτσόβολο, αυτός είναι ο ρόλος της. Κάνουν business, για τους εαυτούς τους, δίνουν bonus στους εαυτούς τους και δεν μιλάει ούτε κανείς».

Νέα ευθεία επίθεση στη ΔΕΗ και στον Γιώργο Στάσση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας εντείνοντας την πίεση που έχει ξεκινήσει. Μίλησε για «μπίζνες» που γίνονται και για τα media λέγοντας πως «η ΔΕΗ έχει μπουκώσει με 170 εκατομμύρια διαφημιστική πίτα όλη την αγορά».

«Αυτοί που με κατηγορούν, ας αναλογιστούν: όταν εμείς προσαρμόσαμε τα μοντέλα μας με το ευρωπαϊκό, ποιος ήταν ο ρόλος του ρεύματος και ποιος είναι σήμερα; Ποιος ήταν ο ρόλος της ΔΕΗ τότε και ποιος είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σήμερα;

Ο ρόλος της ΔΕΗ τότε δεν ήταν να κονομάει ο CEO. Ο ρόλος της ΔΕΗ τότε ήταν να στηρίζει την κοινωνία με χαμηλούς λογαριασμούς. Ήταν να μην κόβει το ρεύμα σε αυτούς που δεν είχαν να πληρώσουν.. Σήμερα ο ρόλος της ΔΕΗ είναι να ενισχύει με αγορές που δεν καταλαβαίνουμε, με επενδύσεις στον Κωτσόβολο, αυτός είναι ο ρόλος της. Κάνουν business, για τους εαυτούς τους, δίνουν bonus στους εαυτούς τους και δεν μιλάει ούτε κανείς. Έχετε ακούσει άλλο πολιτικό αρχηγό να μιλάει για τη ΔΕΗ; Αλλά ούτε και μέσα ενημέρωσης δεν έχω ακούσει. Διότι η ΔΕΗ έχει μπουκώσει με 170 εκατομμύρια διαφημιστική πίτα όλη την αγορά.

Είδες τη ΔΕΗ; Όταν όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι, όταν η ΔΕΗ έχει το 50% των καταναλωτών, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, ανταγωνιστές της έχουν το υπόλοιπο 50%, η ΔΕΗ έχει 170 εκατομμύρια διαφημιστική πίτα και όλοι οι υπόλοιποι έχουν 15 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα; Με τα λεφτά των καταναλωτών παίζετε παιχνίδι στην πλάτη τους».