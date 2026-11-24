Παρότι η επίμονη λοίμωξη από τον HPV αποτελεί βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, μέχρι σήμερα δεν είχαν διερευνηθεί επαρκώς οι συσχετίσεις μεταξύ της διαχρονικής εξέλιξης του ιικού φορτίου και της εμφάνισης της νόσου.

Στις γυναίκες με επίμονη λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), η αύξηση του ιικού φορτίου με την πάροδο του χρόνου, καθώς και η διατήρησή του σε υψηλά επίπεδα, ενδέχεται να αποτελούν ενδείξεις παρουσίας καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Αυτό διαπιστώνει έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Cancer» της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Παρότι η επίμονη λοίμωξη από τον HPV αποτελεί βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, μέχρι σήμερα δεν είχαν διερευνηθεί επαρκώς οι συσχετίσεις μεταξύ της διαχρονικής εξέλιξης του ιικού φορτίου και της εμφάνισης της νόσου.

Στη νέα μελέτη, ερευνητές, με επικεφαλής επιστήμονες από το Νοσοκομείο Μητέρας και Παιδιού Τσανγκζού του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Ναντσίνγκ στην Κίνα, παρακολούθησαν προοπτικά 624 γυναίκες με επίμονη λοίμωξη από τον HPV. Η ανάλυση ανέδειξε τέσσερα διακριτά πρότυπα εξέλιξης του ιικού φορτίου.

Οι γυναίκες στις οποίες το ιικό φορτίο παρουσίαζε μέτρια αλλά σταθερή αύξηση ή παρέμενε σε υψηλά επίπεδα είχαν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν ενδείξεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, σε σύγκριση με όσες είχαν σταθερά χαμηλό ή μέτριο αλλά φθίνον ιικό φορτίο.

Συγκεκριμένα, προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας εμφάνισε το 10,9% των γυναικών με σταθερά χαμηλό ιικό φορτίο, το 17,8% εκείνων με μέτριο αλλά μειούμενο φορτίο, το 74,2% όσων παρουσίαζαν μέτρια αύξηση του ιικού φορτίου και το 90,4% των γυναικών στις οποίες το ιικό φορτίο παρέμενε σταθερά υψηλό.

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Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η συνεκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης του ιικού φορτίου βελτιώνει την ικανότητα των γιατρών να προβλέπουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, πέρα από όσο μπορούσαν να εκτιμήσουν με βάση τα αρχικά κλινικά χαρακτηριστικά των γυναικών και το αρχικό ιικό φορτίο.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ