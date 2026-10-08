Μετά δεν θα είναι υποψήφιοι – Εμείς δεν θα παίξουμε, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες, διαμηνύει.

«Τελεσίγραφο» στους βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι και θέλουν να προσχωρήσουν στην ΕΛΑΣ απέστειλε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Εγώ ήμουνα πάρα πολύ καθαρός. Το πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη από ενέσεις αξιοπιστίας, δηλαδή αυτή η εικόνα των μεταγραφών αεροδρομίου, να παίρνει κάποιος μια έδρα με ένα κόμμα και να την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και μετά σε ένα τρίτο κόμμα, δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα και το γεμίζει με αξιοπιστία... Προφανώς και δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, προφανώς και δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους οι οποίοι παραιτούνται τον Μάρτιο, και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας. Εμείς δεν θα παίξουμε, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Μεθερμηνευόμενο;

Όποιοι σκέφτονται να παραιτηθούν τον Δεκέμβριο ας ξεχάσουν τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

Β.Σκ.