Οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα επισκεφτεί τουλάχιστον τρεις από τους τέσσερις νομούς.

Στην Κρήτη, μαθαίνουμε ότι θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας, τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της άτυπης προεκλογικής εκστρατείας που εκκίνησε με την ομιλία του στα συντονιστικά της ΕΛΑΣ, την Τρίτη.

Ο επικεφαλής της Συμπαράταξης θα επισκεφτεί τις πληγείσες περιοχές της Μεγαλονήσου, καθώς η κακοκαιρία άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές. Αν και το πρόγραμμα δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα επισκεφτεί τουλάχιστον τρεις από τους τέσσερις νομούς.

Είναι, επίσης, σαφές πως ο πρώην πρωθυπουργός θα επιδιώξει να αλλάξει τους συσχετισμούς στην Κρήτη και να ανακτήσει τις δυνάμεις που απώλεσε η «κυβερνώσα Αριστερά» στις εκλογές του 2023.

Α.Γ.