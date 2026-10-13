Ο υδροστρόβιλος καταγράφηκε σε δύο διαφορετικά βίντεο, από την τουρκική και την ελληνική πλευρά.

Ένας μεγάλος υδροστρόβιλος σχηματίστηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στα ανοιχτά της Κω, εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν κατά διαστήματα στην περιοχή.

Το εντυπωσιακό και ταυτόχρονα επιβλητικό μετεωρολογικό φαινόμενο εμφανίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κω και την Αλικαρνασσό (Μπόντρουμ), στην τουρκική επαρχία Μούγλων, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όσων βρέθηκαν κοντά στο σημείο.

Ο υδροστρόβιλος καταγράφηκε σε δύο διαφορετικά βίντεο, από την τουρκική και την ελληνική πλευρά.

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Στο πρώτο, επιβαίνοντες σε διερχόμενο σκάφος κατέγραψαν τον σίφωνα από την πλευρά των τουρκικών ακτών, ενώ το δεύτερο βίντεο, από την πλευρά της Κω, δημοσιεύτηκε στο κανάλι του Forecast Weather Greece στο Facebook.

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