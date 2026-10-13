Σοβαρή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες στην Αττική. Αναμένονται σφοδρές καταιγίδες.

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη και του Τάσου Αρνιακού, με τις βροχές να εντείνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και να συνοδεύονται από ισχυρές καταιγίδες.

Η συννεφιά έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της στον ουρανό, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες βροχές, με έμφαση στα ανατολικά του νομού Αττικής.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη, η επιδείνωση του καιρού θα γίνει πιο αισθητή από το απόγευμα και μετά. Καθώς θα πλησιάζουμε προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα εντείνονται, με τις βροχές να γίνονται κατά τόπους ισχυρές και να συνοδεύονται από έντονες καταιγίδες.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται έως και αύριο το πρωί.

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Παράλληλα, μέσα στη νύχτα αναμένεται να επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, ενώ αισθητή θα είναι και η μεταβολή της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος σήμερα θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο από το απόγευμα αναμένεται σημαντική πτώση, σηματοδοτώντας την αλλαγή του καιρού.

Προβλήματα

Τέλος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσου Αρνιακού Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε συννεφιά με βροχές οι οποίες το μεσημέρι με το απόγευμα ενταθούν και ενδεχομένως δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία έως και 21 βαθμούς Κελσίου.

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Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, τα φαινόμενα στην Αττική θα ξεκινήσουν με κάποιες βροχές και τοπικές καταιγίδες στις 2 μμ. Προς το απόγευμα όμως οι βροχές θα ενταθούν. Μάλιστα, στις 9 μμ θα ξεκινήσουν έντονες καταιγίδες σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο.

Συγκεκριμένα, το βράδυ αναμένονται κεραυνοί και καταιγίδες σε περιοχές της Αττικής όπως το κέντρο, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Αρτέμιδα, Καλύβια, Κορωπί, Ανάβυσσος, Ασπρόπυργος. Τα φαινόμενα θα υφίστανται μέχρι τις 2-3 πμ της Τετάρτης ενώ λίγο αργότερα θα κοπάσουν χωρίς ωστόσο να εκλείψουν εντελώς.