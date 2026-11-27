Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 22:10.

Το νέο επεισόδιο έρχεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 22:10.

IQ 160, η αστυ-κωμική σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψε με τον 4ο κύκλο επεισοδίων στην οθόνη του Star, πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ!

Τι θα δούμε στο 7ο επεισόδιο

Η Αριστέα εκβιάζει την Πηνελόπη με ένα βίντεο του Μενέλαου, όπου της ζητάει συγγνώμη, επειδή την ανάγκασε να πει ψέματα στην Αστυνομία για να τον καλύψει.

Στο μεταξύ, μια νεαρή κοπέλα έχει βρεθεί στραγγαλισμένη στο κρεβάτι της. Αρχικά νομίζουν ότι πρόκειται για την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, τη Λήδα, αλλά εκείνη εμφανίζεται ολοζώντανη, επιστρέφοντας από εκδρομή. Το θύμα ήταν φιλοξενούμενη για λίγες ημέρες.

Ο αντιπαθητικός χαρακτήρας της Λήδας οδηγεί σε υποψίες ότι μπορεί αυτή να ήταν ο στόχος του δολοφόνου και αυτό επιβεβαιώνεται από ένα απειλητικό σχόλιο σε μια ανάρτησή της.

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Η Μαριάννα, που το έγραψε, εργάζεται σε μια ταβέρνα ως σερβιτόρα. Ο ιδιοκτήτης τούς εκμυστηρεύεται ότι στο σχολείο η Λήδα φερόταν πολύ άσχημα στη Μαριάννα και αυτό την έχει σημαδέψει. Έχει, όμως, άλλοθι για τη δολοφονία.

{https://www.youtube.com/watch?v=UdEX7OmV34U}

Η Πηνελόπη βρίσκει την Αριστέα στο γραφείο και τη διώχνει κακήν κακώς. Στο μεταξύ, ανακαλύπτει τον ένοχο, αλλά εκείνος προλαβαίνει να αυτοκτονήσει.

Η Σοφία επιβάλλει στην Πηνελόπη συνεδρίες με τον ψυχολόγο της Υπηρεσίας. Αλλιώς, θα απολυθεί…