Η αυξημένη συμμετοχή συνδέεται με τις αλλαγές που εισήγαγε το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον Ιανουάριο του 2026, αναφορικά με τη στρατιωτική θητεία.

Μεγαλύτερος από τις αρχικές εκτιμήσεις είναι ο αριθμός των νέων που αναμένεται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026, με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αναζητά τρόπους διαχείρισης της αυξημένης προσέλευσης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων. Οι περιορισμένες δυνατότητες φιλοξενίας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μέρος των στρατευσίμων να μεταφερθεί στην επόμενη σειρά κατάταξης, τον Φεβρουάριο του 2027.

Η αυξημένη συμμετοχή συνδέεται με τις αλλαγές που εισήγαγε το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον Ιανουάριο του 2026, αναφορικά με τη στρατιωτική θητεία.

Μεταξύ των παραγόντων που φέρονται να έχουν συμβάλει στην εξέλιξη αυτή είναι οι αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση αναβολών στράτευσης, οι οποίες επηρεάζουν τον αριθμό των νέων που καλούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Την ίδια ώρα, η δυνατότητα κατάταξης πρότακτων από την ηλικία των 18 ετών διευρύνει τη δεξαμενή των υποψήφιων νεοσυλλέκτων, αυξάνοντας τις ανάγκες για την υποδοχή και την εκπαίδευσή τους.

Οι αλλαγές αυτές έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερο αριθμό κατατάξεων από τον αρχικά προβλεπόμενο, αναγκάζοντας το υπουργείο να επανεξετάσει τον σχεδιασμό του, με βάση τις δυνατότητες των διαθέσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

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Ποιοι αναμένεται να καταταγούν στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026

Στόχος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να ενταχθεί στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026 ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός στρατευσίμων, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, η διαδικασία θα πρέπει να προσαρμοστεί στη χωρητικότητα των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων και στις επιχειρησιακές ανάγκες των μονάδων.

Η ταυτόχρονη υποδοχή όλων των υπόχρεων δεν φαίνεται να είναι εφικτή, με αποτέλεσμα να εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένοι να κληθούν να παρουσιαστούν στην επόμενη ΕΣΣΟ, που αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2027.

Αντίθετα, η συντριπτική πλειονότητα των νέων που υπέβαλαν αίτημα διακοπής της αναβολής τους εκτιμάται ότι θα καταταγεί κανονικά με τη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026.

Στο επίκεντρο οι δυνατότητες των στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Η αυξημένη προσέλευση νεοσυλλέκτων δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για το Πεντάγωνο, το οποίο καλείται να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες διαμονής και εκπαίδευσης, χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία των στρατιωτικών μονάδων.

Παράλληλα, ο χρόνος κατάταξης αποτελεί σημαντική παράμετρο για τους νέους, καθώς επηρεάζει τον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό τους, αλλά και την έναρξη ή τη συνέχιση των σπουδών τους.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει ο αριθμός των στρατευσίμων που θα παρουσιαστούν τελικά στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026, καθώς και το ενδεχόμενο μετάθεσης της κατάταξης μέρους των υπόχρεων για τον Φεβρουάριο του 2027.