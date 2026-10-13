Η Ελλάδα μου «έφαγε» το παιδί με τρόπο τραγικό, κατέθεσε η μητέρα του Κυπριανού Παπαϊωάννου.

Με τις καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου ξεκίνησε η 40η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών.

Πρώτη κατέθεσε η μητέρα του, Γεωργία Παπαϊωάννου, η οποία αρχικά μίλησε για το παιδί της

«Συχνά μου μιλούσε για την Ελλάδα και τους αγώνες της. Ποιος να μου το έλεγε ότι η Ελλάδα θα μου τον "έτρωγε" με αυτό τον τραγικό τρόπο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ακολούθησε η κατάθεση του ιερέα Χριστόφορου Παπαϊωάννου, πατέρας του Κυπριανού. Αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έμαθε τι έγινε στην Ελλάδα το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.

«Ήταν ένα παιδί της υπακοής και της χαράς, όλο ζωντάνια, είχε το χάρισμα από πολύ μικρό παιδί να σου παίρνει τα προβλήματα που είχες», είπε και ανέφερε ότι ετοίμαζε τον γάμο του, τον Αύγουστο του 2023 όταν έμαθε για το τραγικό συμβάν.

«Του είχα δώσει χρήματα για να πάει με αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε ότι "τελικά αποφάσισα να πάω με τρένο, για να κάνω οικονομία, επειδή παντρεύομαι". Την ώρα που δοκίμαζα την κορώνα του γάμου στη Χριστίνα, μου είπε ότι "προβληματίζομαι, γιατί στέλνω μήνυμα στον Κυπριανό και δεν απαντάει". Ανοίγω την τηλεόραση. Βλέπω μια πυρόσφαιρα τεράστια. Είπα τι είναι αυτό, πύραυλος;» ανέφερε στο δικαστήριο ο ιερέας.

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«Μύριζε χημικά»

Ο πατέρας Χριστόφορος επισήμανε και την ενόχλησή του για το ότι δεν τους επέτρεψαν να δουν τον Κυπριανό, αν και εκείνοι άνοιξαν το φέρετρο, για να φροντίσουν το σώμα του 23χρονου.

«Του πλύναμε τις πληγές του, είδαμε ότι είχε εγκαύματα, μύριζε χημικά. Γιατί μας τον έδωσαν σε κλειστό φέρετρο, καρφωμένο, με την πρόταση να μην ανοιχτεί; Παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει υπομονή» τόνισε. Και, μεταξύ άλλων, περιέγραψε τον αβάσταχτο πόνο του νιώθουν και ζήτησε από το δικαστήριο δίκαιη κρίση και απαντήσεις για τα αίτια της φωτιάς και της έκρηξης.

Έδειξε στην φωτογραφίες του παιδιού του μετά τον θάνατό του για να υποστηρίξει ότι η κατάσταση του σώματος του δεν συμβάδιζε με την ιατροδικαστική έκθεση. Μάλιστα, η δικηγόρος του δεσμεύτηκε να παραδώσει τις φωτογραφίες μετά από σχετικό αίτημα της έδρας.