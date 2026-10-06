Με την κατάθεση του κ. Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της 19χρονης Αναστασίας ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τα Τέμπη.

Ο πατέρας της 19χρονης Αναστασίας, ο κ. Ηλίας Παπαγγελής κατέθεσε πρώτος, στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για την υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Κρατώντας μία μεγάλη φωτογραφία της κόρης του σημείωσε: «Ήρθε εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασία μας. Ήταν ένας άγγελος μαζί μας για 18,5 χρόνια. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τη χάρισε έστω αυτόν τον καιρό. Ήταν ένα πολύ αξιόλογο παιδί, με σπουδές, με όνειρα, με φιλοδοξίες. Φτάσαμε σε εκείνο το βράδυ και γκρεμίστηκαν όλα. Από τότε η ζωή μας έχει αλλάξει».

Κατέθεσε ότι δεν έλαβαν ως οικογένεια καμία επίσημη ενημέρωση εκείνη τη νύχτα, αλλά το πληροφορήθηκαν από έκτακτα δελτία ειδήσεων από την τηλεόραση. Ακόμα και μέχρι σήμερα, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Παπαγγελής καμία επίσημη κρατική αρχή δεν ενημέρωσε τους γονείς για το τί έγινε, ποιες έρευνες διατάχθηκαν, ποια τα συμπεράσματα.

Χαρακτήρισε το δυστύχημα ως «κυβερνητικό έγκλημα», αναφερόμενος στην παντελή απουσία συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο. «Εάν γνώριζα - είπε απαντώντας σε ερώτηση της δικηγόρου του κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου - ότι δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφάλειας στα τρένα δεν θα άφηνα το παιδί μου ποτέ να ανεβεί. Καλύτερα να πήγαινε με τα πόδια».

Πυροσφαιρα

Ο κύριος Παπαγγελής αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας και τις καταγγελίες για συγκάλυψη. «Έγινε η σύγκρουση κι ακολούθησε η πυρόσφαιρα. Ακούστηκαν πολλές θεωρίες από τι μπορεί να προήλθε αυτή η πύρινη φλόγα» είπε για να προσθέσει.

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«Κάτι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία, αλλά ποιός θα το βρει, όταν τα δοχεία που το μετέφεραν, το πιο πιθανό κάηκαν ή τα υπολείμματά τους μαζεύτηκαν εκείνη τη νύχτα. Γιατί ο χώρος του εγκλήματος δεν διαφυλάχθηκε, έμπαινε κι έβγαινε όποιος ήθελε, δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο σε αυτό το έγκλημα και αναρωτιόμαστε γιατί. Δεν έμεινε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να στηριχτεί η Δικαιοσύνη».

Αναφέρθηκε στην διαφθορά και την διαπλοκή στη χώρα και κατέληξε «Κάθε βράδυ η Hellenic Train γέμιζε τα ταμεία της. Γέμισε όμως και τα νεκροταφεία της χώρας».

Αιτήματα

Στην έναρξη της διαδικασίας δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία κατέθεσαν αιτήματα προς την έδρα. Ο κ. Δ. Σκαρίπας κατέθεσε αίτημα να κληθούν επιπλέον μάρτυρες κατηγορια , ενώ ο κ. Λουκάς Αποστολίδης συμπλήρωσε το αίτημα που είχε καταθέσει να κληθούν να καταθέσουν οι Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και υποδομών από το 2016 και μέχρι το δυστύχημα.

Τέλος, η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρέδωσε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που παραπέμπει στο Ειδικό Δικαστήριο τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τους κατηγορούμενους για το “μπάζωμα” στον τόπο της τραγωδίας και μίλησε για συγκάλυψη και μέριμνα να εξαφανιστούν στοιχεία, ενώ για το βούλευμα τοποθετήθηκε σε ανάλογο τόνο και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.