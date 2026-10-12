«Εδώ τα έχω στο διπλανό δωμάτιο» έλεγε ο ανακριτής στους συγγενείς, χωρίς να γίνει έλεγχος για δύο χρόνια. Αναλυτικά η έκθεση κατάσχεσης η οποία συντάχθηκε δύο χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Έγγραφο σοκ του Εφέτη Ανακριτή των Τεμπών αποκαλύπτει ότι στο ανακριτικό γραφείο επί 2 χρόνια φυλάσσονταν οστά και βιολογικό υλικό των θυμάτων των Τεμπών.

Πρόκειται για τα οστά για τα οποία Παύλος Ασλανίδης, δια του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη ζήτησε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που δικάζει την υπόθεση να διακριβωθεί που ακριβώς βρίσκονται πλέον και στη συνέχεια να ταυτοποιηθούν και να εξεταστούν.

Ο ανακριτής διατηρούσε επί μακρόν τα οστά και το βιολογικό υλικό στο γραφείο του και συνέταξε την έκθεση κατάσχεσης για αυτά μόλις 2 μέρες πριν κλείσει τη δικογραφία. Αν και τα χαρακτηρίζει ως ουσιώδη πειστήρια τα κρατούσε στο γραφείο του χωρίς καν να έχει συντάξει έκθεση κατάσχεσης, ως όφειλε από την πρώτη στιγμή που έφτασαν στα χέρια του. Όταν προχώρησε στην σύνταξη της έκθεσης στις 27 Αυγούστου 2025 με καθυστέρηση 2 ετών δεν αναφέρει ούτε τον τόπο από όπου συλλέχθηκαν, ούτε και τον χρόνο, γεγονός που εξέπληξε ακόμη και συναδέλφους του δικαστικούς λειτουργούς. Στην έκθεσή του μάλιστα αναφέρει ότι η κατάσχεση έγινε εντός του ανακριτικού γραφείου, με μόνη μάρτυρα την Γραμματέα του ωσάν να ήταν περιττό να εξηγήσει πώς έφτασαν εκεί…

Τα συγκεκριμένα οστά και το βιολογικό υλικό εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews στο Κουλούρι όπου είχαν μεταφερθεί όλα τα πειστήρια του δυστυχήματος. Στη διάρκεια αυτοψίας στον χώρο, το Νοέμβριο του 2023 η οποία έγινε παρόντος του Εφέτη Ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη και της πρώην προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών κ. Αποστολάκη εντοπίστηκαν μικρά οστά καθώς και βιολογικό υλικό. Συλλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ειδικά σακουλάκια πολλά μαζί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

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Μεταφέρθηκαν στο γραφείο του κ. Μπακαΐμη όπου και διατηρήθηκαν μέχρι την περαίωση της ανάκρισης, αφού προηγήθηκε απόπειρα ταυτοποίησης κάποιων τυχαίων δειγμάτων από την ΔΕΕ.

Για την συλλογή προηγήθηκε ο χωρισμός του σημείου του κυλικείου σε 4 τεταρτημόρια και στην περιοχή Α εντοπίστηκαν 75 δείγματα, στη Β 19 δείγματα, στην Γ 36 δείγματα και στην Δ 30 δείγματα.

Αγνοούσαν την ύπαρξή τους γονείς και συγγενείς

Γονείς και συγγενείς αγνοούσαν την ύπαρξη τους, μέχρι που σε μία επίσκεψή τους στον Εφέτη Ανακριτή στις 14 Φεβρουαρίου 2025 (2 ολόκληρα χρόνια μετά!) ο ίδιος ο κ. Μπακαΐμης τους ενημέρωσε σχετικά. Μάλιστα, σύμφωνα με τους γονείς τους κάλεσε εάν επιθυμούν να τα δουν, «εδώ τα έχω στο διπλανό δωμάτιο, εάν θέλετε μπορείτε να τα δείτε»…

Η ενέργεια αυτή του κ. Μπακαΐμη να κρατά συσκευασίες με βιολογικό υλικό για όλο αυτό το διάστημα τη στιγμή μάλιστα που είχε ήδη καταθέσει αίτημα εκταφής του παιδιού του ο Παύλος Ασλανίδης προκαλεί πλείστα ερωτήματα. Και αυτό γιατί, δικαστικές πηγές τονίζουν ότι έπρεπε να έχει συνταχθεί αμέσως έκθεση κατάσχεσης και στη συνέχεια να έχει διαταχθεί περαιτέρω έρευνα επί του συνόλου των δειγμάτων στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας. «Τα οστά θα έπρεπε να βρίσκονται είτε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να υποβληθούν στις αναγκαίες εξετάσεις για την απόδειξη της αλήθειας, είτε στο νεκροταφείο. Οτιδήποτε διαφορετικό αποτελεί προσβολή στους συγγενείς και στη μνήμη των θυμάτων», τονίζουν οι ίδιες δικαστικές πηγές.

Όλα αυτά τη στιγμή που εξακολουθεί να αγνοείται η Εριέττα Μόλχο! Επίσης, όλα αυτά ενώ είχε προηγηθεί η ρητή εντολή του ίδιου Εφέτη Ανακριτή για την καταστροφή, 40 ημέρες μετά το δυστύχημα, των φυαλιδίων με αίμα των θυμάτων, που διατηρούνταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το παραπάνω είναι ένας μόνος κρίκος στην αλυσίδα παραλείψεων στον χειρισμό της υπόθεσης των Τεμπών. Είναι δε κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι εάν ακολουθούνταν η προβλεπόμενη διαδικασία δεν θα χρειαζόταν να κατατεθεί το αίτημα προς την έδρα του Τριμελούς Εφετείου για τον εντοπισμό και την εξέταση των οστών τρεισήμισι χρόνια μετά το δυστύχημα. Για τη δικονομική τάξη πάντως όλα τα πειστήρια θα πρέπει να φυλάσσονται στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας μέχρι την αμετάκλητη απόφαση της Δικαιοσύνης.

Εάν ακολουθούνταν η προβλεπόμενη διαδικασία, ίσως να μην χρειαζόταν καν οι γονείς να αγωνίζονται ένα χρόνο τώρα να πραγματοποιήσουν τις εκταφές των παιδιών τους για να μάθουν επιτέλους την αλήθεια για την αιτία θανάτου τους.