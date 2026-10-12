Η πυρόσφαιρα, η έκρηξη και η υπόθεση των εκταφών. Όσα έγιναν σήμερα στη Δίκη των Τεμπών.

Την ώρα που οι σπαρακτικές καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων συνεχίζονται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που δικάζει το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας «παίζει στις καθυστερήσεις», σύμφωνα με τους γονείς των θυμάτων το μεγάλο θέμα των εκταφών.



Η πυρόσφαιρα και η έκρηξη εξακολουθούν τρεισήμισι χρόνια και πλέον μετά το δυστύχημα στα Τέμπη να αποτελούν το «αγκάθι» στην υπόθεση. Λίγο πάνω από τους μισούς γονείς και συγγενείς θυμάτων γνωρίζουν από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που έλαβαν ότι οι άνθρωποί τους κάηκαν ζωντανοί. Αυτό που δεν γνωρίζουν όμως με βεβαιότητα μετά δυόμιση χρόνια ανάκρισης και περίπου 4 χρόνια μετά το δυστύχημα είναι τί ήταν αυτό που έκαψε τους ανθρώπους τους. Το αίτημα συνεπώς προς την έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων να βρει την αλήθεια και να καταδείξει με βεβαιότητα πώς κάηκαν οι 26 άνθρωποι είναι κοινός τόπος στις καταθέσεις γονιών και συγγενών, τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα.

Αντιστοίχως το αίτημα για εκταφές και τοξικολογικές εξετάσεις, που κατέθεσαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας επτά οικογένειες έχει αναφορά σε αυτό ακριβώς. Στην διακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα και την έκρηξη και τελικά έκαψαν ζωντανούς τους ανθρώπους που επιβίωσαν της σύγκρουσης των δύο τρένων.

Εμπαιγμός

Ένα χρόνο ακριβώς μετά την εισαγγελική έγκριση για τη διενέργεια εκταφών και τοξικολογικών εξετάσεων σε θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, ακόμη δεν έχουν ούτε καν οριστεί οι ημερομηνίες των εκταφών. Το πανεπιστημιακό εργαστήριο του εξωτερικού που μπορεί να αναλάβει τις εξετάσεις έχει βρεθεί εδώ και 2 μήνες περίπου. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται ότι γίνεται το τελευταίο διάστημα είναι ένα πινκ πονκ αλληλογραφίας μεταξύ της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για την ακρίβεια, η Εισαγγελία Πρωτοδικών απευθύνει ερωτήσεις και το ΑΠΘ απαντά, παρότι έχει βρει το εργαστήριο του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, στις 23 Σεπτεμβρίου η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας απέστειλε έγγραφο στο Τμήμα Ιατρικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ ζητώντας διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο το Τμήμα εντόπισε το Εργαστήριο της Ολλανδίας, που μπορεί να προχωρήσει στις εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων.

Ζητά μεταξύ άλλων να γνωστοποιήσει το Τμήμα από «ποιο πρόσωπο, φορέα, επιστημονικό οργανισμό ή άλλη πηγή πληροφορηθήκατε για πρώτη φορά τη δυνατότητα του Ινστιτούτου να αναλάβει τις επίμαχες εξετάσεις. Το Τμήμα Ιατρικής και Τοξικολογίας απάντησε και μάλιστα άμεσα, στις 28 Σεπτεμβρίου.

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Η Εισαγγελία ωστόσο δεν έμεινε εκεί. Επανήλθε με νέα ερώτηση προς το ΑΠΘ, στις 5 Οκτωβρίου, ακριβώς δηλαδή στην επέτειο έγκρισης των τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων και όχι μόνο τις εξετάσεις ταυτοποίησης μέσω DNA. Σε αυτό το νέο έγγραφο η Εισαγγελία Πρωτοδικών ζήτησε να γνωστοποιήσει το Τμήμα τη συγκεκριμένη διαδικασία έρευνας και επιστημονικής αξιολόγησης που ακολούθησε ώστε να καταλήξει στην υπόδειξη του εργαστηρίου στην Ολλανδία και αν μπορεί το Τμήμα να εγγυηθεί για το Ολλανδικό εργαστήριο. Μάλιστα, η Εισαγγελία ζητά και την σχετική αλληλογραφία του ΑΠΘ, το οποίο απάντησε επίσης άμεσα στις 9 Οκτωβρίου ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί για εξετάσεις που διενεργούνται σε άλλα εργαστήρια, ωστόσο επισημαίνει ότι ανταποκρίθηκε άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να συνδράμει την Εισαγγελία Λάρισας στην προσπάθεια κατάλληλου εργαστηρίου.

Ασχέτως της υπαρκτής ή ανύπαρκτης, της ειλικρινούς ή μη προσπάθειας ο χρόνος πλέον αρχίζει να μην είναι σύμμαχος της. Έχει περάσει ένας χρόνος ακριβώς από την έγκριση της διενέργειας ειδικών εξετάσεων στις σορούς και κοντεύουν 4 χρόνια από το δυστύχημα. Οι γονείς μιλούν πλέον ανοιχτά για «εμπαιγμό» από την πλευρά της Εισαγγελίας και για κωλυσιεργία.

Όλα αυτά την ίδια ώρα που συνεχίζεται μία μάταιη προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας να διαχειριστεί επικοινωνιακά το μεγάλο και επώδυνο θέμα των εκταφών.

«Θέλω να μάθω τί έκαψε το παιδί μου»

Η φράση «θέλω την αλήθεια, θέλω να μάθω τί έκαψε το παιδί μου» είναι η κατακλείδα των μαρτυρικών καταθέσεων γονιών και συγγενών, κυρίως εκείνων που έλαβαν ιατροδικαστικές εκθέσεις με αιτία θανάτου την «πλήρη απανθράκωση».

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε στην κατάθεσή του στη σημερινή συνεδρίαση και ο κ. Αδάμ Αδαμάκης, πατέρας του 22χρονου Ιορδάνη που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη.

«Ολική απανθράκωση. Αυτό έλεγε η ιατροδικαστική έκθεση. Από τι; Ήταν τεράστιο το φορτίο θερμότητας που αντιμετώπισαν τα παιδιά εκεί μέσα. Γι’ αυτό και κάηκαν τα σώματά τους. Κάποια στιγμή πρέπει να μας απαντήσουν από τι έγινε. Θέλω αυτή την απάντηση σαν γονιός... ».

Ο κ. Αδάμ Αδαμάκης είναι χημικός μηχανικός και εργάζεται επί 37 χρόνια στα λιπάσματα Καβάλας ως τεχνικός ασφάλειας. Εξέφρασε την επιστημονική του άποψη ότι τα έλαια των μετασχηματιστών μπορούν να καούν δεν μπορούν όμως να παράξουν πυρόσφαιρα. Ήταν ένας από εκείνους τους μάρτυρες, που από την αρχή της δίκης κατέθεσαν ρητά σχετικά με τα έλαια των μετασχηματιστών. Συγκεκριμένα, πέραν του κ. Αδαμάκη οι, Βασίλης Παυλίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ο Γιώργος Καρακώστας, Μηχανικός Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, ο Δημήτρης Μπουρνάζης, Μηχανικός Αεροσκαφών στην Πολιτική Αεροπορία, ο Γιώργος Τσακλίδης, Καθηγητής Μαθηματικών στο ΑΠΘ, η Ελένη Βασάρα, Καθηγήτρια Βιολογίας στο ΑΠΘ, η Δέσποινα Γκανίδου, Μαθηματικός και Καθηγήτρια Πληροφορικής, ο Λυσίμαχος Παπάζογλου, Καθηγητής Κτηνιατρικής στο ΑΠΘ (και Πρόεδρος του τμήματος), αλλά και οι Μαρία Καρυστιανού και Ηλίας Παπαγγελής (Παιδίατρος και Ορθοπεδικός Χειρουργός αντίστοιχα) κατέθεσαν ότι τα έλαια των μετασχηματιστών δεν μπορούν να προκαλέσουν πυρόσφαιρα.

Επίσης, στο πλαίσιο της σημερινής του κατάθεσης ο κ. Αδαμάκης αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο («νομίσαμε ότι τα τρένα είναι ασφαλή, μας κορόιδευαν», τόνισε χαρακτηριστικά), στο μπάζωμα, που οδήγησε στην απώλεια σημαντικών στοιχείων της υπόθεσης και κατέληξε, «Ζητήσαμε εκταφή. Ακόμα είμαστε στον εμπαιγμό και στην ασέβεια προς τον νεκρό...».

Ακολούθησε η μητέρα του Ιορδάνη Αδαμάκη, Μαρία Βάτκαλη.

«Δείτε το παιδί μου, αυτό το παλικάρι μου» είπε δείχνοντας προς το δικαστήριο φωτογραφία του γιου της.

«Βρίσκομαι εδώ ως γονέας που έχασε το παιδί του, γιατί ο Ιορδάνης μου δεν είναι αριθμός σε μια λίστα. Είχε όνειρα, φιλοδοξίες, όλα αυτά κόπηκαν ξαφνικά και βίαια. Το τρένο ως μέσο μαζικής μεταφοράς το θεωρούσαμε ασφαλές, μάθαμε μετά ότι δεν υπήρχε καμία ασφάλεια. Και έχω μεγάλο βάρος που του έλεγα να χρησιμοποιεί αυτό το μέσον, πολύ μεγάλο βάρος και ζητώ να εξεταστεί όλη αυτή η αλυσίδα και ποιοι φταίνε που ένα τρένο χωρίς να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας έτρεχε με αυτές τις ταχύτητες. Και αφού γνώριζαν, δεν έκαναν τίποτα. Δεν έγινε διαφύλαξη του τόπου του δυστυχήματος. Αυτά τα παιδιά δεν τα σεβάστηκαν ούτε ζωντανά ούτε νεκρά. Για κάποιους ήταν η τιμή ενός εισιτηρίου. Εάν δεν γινόταν το μπάζωμα θα υπήρχαν απαντήσεις. Η ανάκριση δεν ανέδειξε όλους τους κατηγορούμενους. Είχε 57 νεκρούς και αντιμετωπίστηκε σαν απλό τροχαίο....» είπε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή της.

Στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης κατέθεσαν ακόμη μέλη της οικογένειας του 63χρονου ελεγκτή Ιωάννη Καριώτη. Ο γιός του Στέλιος αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας τονίζοντας ότι ο πατέρας του, του μιλούσε για προβλήματα, για έλλειψη ελέγχων και για εικόνα εγκατάλειψης, καθώς και για έλλειψη προσωπικού.

Ελλιπές κατηγορητήριο, λειψή ανάκριση

Η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του Χρήστου Τηλκερίδη. Ο πατέρας του Άγγελου κατέδειξε τις παραλείψεις της ανάκρισης, κάνοντας λόγο για «ντροπή της Δικαιοσύνης». Χαρακτήρισε δε τον Εφέτη Ανακριτή ως τον «νεκροθάφτη της υπόθεσης».

Μεταξύ άλλων κατέθεσε: «Στην Ελλάδα δεν δούλευε τίποτα. Πήρα απανθρακωμένο παιδί. Τίποτα δεν έγινε σωστά. Τι μου έδωσαν από το παιδί μου; Δεν ξέρω τί μου έδωσαν. Έγινε καμία διάσωση; Πήγαν γερανοί. Διάσωση δεν έγινε.



Ευτυχώς βγήκε το αρχικό βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος και την πυρόσφαιρα την είδαν όλοι. Μόνο ο Μπακαιμης δεν την είδε».

Συνεχίζοντας ο κ. Τηλκερίδης σημείωσε: «Δεν είμαστε οι μόνοι που χάσαμε τα παιδιά μας στον κόσμο. Αλλά με αυτό τον τρόπο ναι είμαστε οι μόνοι.Από την απόφαση που θα πάρετε θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της χώρας. Είναι σημαντικό να προστατευτούν οι επόμενες γενιές. Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να βρω την αλήθεια. Θα τους κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Θα το κάνω για το παιδί μου… Τελευταία φορά που πήγα στον Μπακαΐμη μου είπε, «τί σας νοιάζει εσάς αφού θα αποζημιωθείτε από την 717. Αυτό το πολιτικό σύστημα με κοροϊδεύει 55 χρόνια. Δεν έχει σεβασμό στις οικογένειες. Είμαστε μόνοι μας».

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη, οπότε και εκτός από γονείς και συγγενείς θυμάτων θα καταθέσουν και επιβάτες επιζώντες του δυστυχήματος.