«Είμαι ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, ο πατέρας του Τάσου που δολοφονήθηκε στα Τέμπη». Έτσι ξεκίνησε την κατάθεση του ο πατέρας του Τάσου, 21 ετών που δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και στις σπουδές του στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του ΑΠΘ.

Χάος στο πεδίο και η παρουσία του στρατού

Οι καταθέσεις των γονιών του Τάσου και του αδερφού του εισέφεραν σε μεγάλο βαθμό στην διαδικασία, υπό την έννοια ότι ήταν οι πρώτοι που έφτασαν πολύ κοντά στον τόπο του δυστυχήματος και αντίστοιχα οι πρώτοι που έφτασαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Στο χάος που επικρατούσε στον τόπο του δυστυχήματος, στην φωτιά και στον καπνό αλλά και στην απουσία κρατικής συνδρομής στο σημείο αναφέρθηκαν ο πατέρας αλλά και η Βάσω Κούλπα, μητέρα του Τάσου.

Αξιοσημείωτο ήταν το σημείο της κατάθεσης της οικογένειας που αφορούσε στην παρουσία του στρατού στον τόπο του δυστυχήματος.

Ο αδερφός του θύματος, Γιώργος Κουτσόπουλος κατέθεσε ότι υπήρχαν στο πεδίο σκηνές του στρατού, χωρίς οι ίδιοι οι φαντάροι να γνωρίζουν τον λόγο της ύπαρξης τους εκεί. Μάλιστα η οικογένεια Κουτσόπουλου κατέθεσε ότι στο πεδίο ήταν και αξιωματικοί του στρατού, οι οποίοι κρατούσαν σημειώσεις.

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Εξ' αυτού του γεγονότος ο δικηγόρος που υποστηρίζει την κατηγορία κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος δήλωσε στην έδρα ότι θα καταθέσει αίτημα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το λόγο της παρουσίας των αξιωματικών του στρατού και των φαντάρων από τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος καθώς και για τις εκθέσεις που συντάχθηκαν από τους αξιωματικούς.

Αυτό που προέκυψε από τις καταθέσεις των γονιών και του αδερφού του Τάσου ήταν η απουσία κρατικής μέριμνας από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα μεχρι και σήμερα.

«Στον τόπο του δυστυχήματος είδαμε πυκνό άσπρο καπνό. Πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο μας στον Ευαγγελισμό προσπεράσαμε τα πυροσβεστικά οχήματα. Δεν έδειχναν να βιάζονται.Δεν υπήρχε καμία οργάνωση. Δεν υπήρχε τίποτα. Επιβάτες που έφευγαν μόνοι τους. Ένα λεωφορείο που έπαιρνε τραυματίες.Ένα χάος,Χάος και στο νοσοκομείο», είπε ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος.

Ο Γιώργος Κουτσοπουλος είπε ότι από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα «στο πλευρό μου έχω μόνο τους γονείς μου και τον δικηγόρο μας. Κανέναν άλλο!».

«Για να μη σας στενοχωρήσω!»

Οι γονείς και ο αδελφός του Τάσου Κουτσόπουλου στάθηκαν στις καταθέσεις τους και στα ηχητικά του 112, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν ένα χρόνο μετά το δυστύχημα.

Για τα ηχητικά ενημερώθηκαν από τα ΜΜΕ, όπως είπαν, παρότι το κινητό του παιδιού τους και το κινητό της Κλαούντια Λαττα ήταν εκείνα που κάλεσαν αυτόματα το 112 μετά τη σύγκρουση.

Η μητέρα του Τάσου κατέθεσε: «Άκουσα τα ηχητικά του 112 και από την πρώτη στιγμή αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου. Ξαναέζησα δεύτερη φορά τον θάνατο του. Ενα χρόνο μετά την κηδεία κάναμε δεύτερη κηδεία. Το παιδί μου ταλαιπωρήθηκε. Το έκαψαν ζωντανό».

Όταν δημοσιοποιήθηκαν τα ηχητικά του 112 η κ. Βάσω Κούλπα μετέβη στο γραφείο του εφέτη ανακριτή, να ρωτήσει για ποιο λόγο δεν τους ενημέρωσε σχετικά.

«Ζήτησα - σημείωσε - από τον δικηγόρο μας να πάω στον εφέτη ανακριτή και να ρωτήσω γιατί δεν ενημερώθηκαμε για τα ηχητικά. Η απάντηση του κ. Σωτήρη Μπακαΐμη ήταν κυρία μου δεν θέλαμε να σας στενοχωρησουμε περισσότερο!».

Οργάνωση μόνο στην αλλοίωση του χώρου

Συγκλονιστική υπήρξε και η κατάθεση του Γιώργου Κουτσόπουλου.

«Εκείνο το βράδυ - είπε - χάσαμε τον Τάσο στα Τέμπη. Στις 12:30 το ίδιο βράδυ είχα φτάσει στο σημείο. Έτρεχα από χωματόδρομο στο σημείο. Έβλεπα επιβάτες να φεύγουν με βαλίτσες, τσάντες... Γυρνώντας είδα τους γονείς μου και πήγαμε μαζί από την πάνω πλευρά. Στην αρχή δεν υπήρχαν πολλά ασθενοφόρα. Πολύ άσχημες εικόνες. Αρχίσαμε να ρωτάμε τον κόσμο τί μπορούμε να κάνουμε. Είδαμε να μεταφέρουν πτώματα σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών. Περνούσαν τους νεκρούς μπροστά από συγγενείς...».

Με τη λέξη χάος περιέγραψαν οι γονείς την κατάσταση και στο νοσοκομείο. Υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε καμία οργάνωση στην διαχείριση της κρίσης και των γονιών. Αντιθέτως πλήρως οργανωμένη υπήρξε η αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.

Ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος υποστήριξε: «Γερανός υπήρχε από τις πρώτες ώρες. Πατούσε κανονικά ο γερανός. Δούλευαν συνεργεία. Στις 2/3 δεν είχαν πειράξει το έδαφος.

Την επόμενη ξαναπήγα και είχαν ισοπεδώσει τα πάντα!»

Τί έκαψε το παιδί μας

Ως την τελευταία τους καταφυγή, την τελευταία τους ελπίδα χαρακτήρισαν το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων οι γονείς και ο αδερφός του Τάσου. Ζήτησαν από την έδρα την αλήθεια. Ζήτησαν να μάθουν τί ήταν αυτό που έκαψε το παιδί τους.

Ο Τάσος Κουτσόπουλος, με βάση τα ηχητικά του 112 επέζησε της σύγκρουσης και κάηκε ζωντανός.

Η Βάσω Κούλπα περιέγραψε ότι στα ηχητικά ο Τάσος ακούγεται να λέει «μην κινείστε, μην κινείστε, με πατάτε».

Ο 21χρονος βρισκόταν στο κυλικείο την ώρα της σύγκρουσης.

Η μητέρα του είπε στην κατάθεση της: «Να μάθουμε την αλήθεια. Να μάθω πώς έφυγε το παιδί μου. Να μάθω τί και ποιος ευθύνεται. Χάθηκαν όλα. Μόνο εσείς μείνατε (σημ. προς την έδρα).Θέλω να κάνω τα πάντα για τον Τάσο. Να μην επηρεαστεί η αλήθεια από πολιτικές σκοπιμότητες. Την αλήθεια θέλω για τον Τάσο μου. Για όλα τα παιδιά, για όλες τις οικογένειες που καταστράφηκαν. Δεν υπάρχει ζωή για όλους μας. Μας διαβεβαίωναν ότι ήταν ασφαλές το τρένο και το χρησιμοποιούσαμε συχνά. Εγώ τον Τάσο ήθελα σπίτι μου. Δεν ήθελα να παιδευτεί και μου το παίδεψαν. Μου το έκαψαν».