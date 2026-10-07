Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το τριών μηνών βρέφος αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων για την είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός βρέφους μόλις τριών μηνών, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του και μέσα σε κατάσταση πανικού ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε σε ελάχιστα λεπτά κινητή μονάδα με γιατρό και διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) επί τόπου. Το βρέφος χωρίς να έχει ανακτήσει σημάδια ζωής διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τον θάνατο του βρέφους ενημερώθηκε η αστυνομία η οποία διενεργεί σχετική έρευνα. Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.