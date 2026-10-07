Σε μια σημαντική ανανέωση της γκάμας των προϊόντων της προχωρά η Coca-Cola, παρουσιάζοντας μια σειρά από νέες γεύσεις με έντονο το στοιχείο των φρούτων.

Η Coca-Cola ανανεώνει τη σειρά των ροφημάτων της με μια σειρά από νέες γεύσεις φρούτων. Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι από το 2027 θα παρουσιάσει νέα προϊόντα και «καινοτομίες» στα brands Coca-Cola, Fairlife, Mr. Pibb, Powerade και Topo Chico. Τα νέα προϊόντα θα παρουσιαστούν αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της εκδήλωσης της National Association of Convenience Stores, που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας της Νεβάδα.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Coca-Cola δήλωσε ότι η εταιρεία δοκιμάζει ήδη αρκετά νέα προϊόντα σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Πενσιλβάνια, προκειμένου να μετρήσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για πρεβιοτικές εκδοχές των Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar και Fresca.

Οι φίλοι της Coca-Cola θα έχουν δύο νέες γεύσεις να δοκιμάσουν την επόμενη χρονιά. Η Coca-Cola Cherry Lime αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο, ενώ η Coca-Cola Strawberry Float θα κάνει την εμφάνισή της το καλοκαίρι. Η γεύση Cherry Lime αποτελεί μια νέα παραλλαγή της Coca-Cola Cherry, ενώ η Strawberry Float παραπέμπει στο δημοφιλές επιδόρπιο που συνδυάζει αναψυκτικό με παγωτό. Και οι δύο νέες γεύσεις θα κυκλοφορήσουν τόσο σε εκδοχή με ζάχαρη όσο και χωρίς ζάχαρη σύμφωνα με το cbsnews.com.

Νέες, φρουτώδεις επιλογές αναμένονται και σε άλλα brands της Coca-Cola

Και άλλες μάρκες ροφημάτων της Coca-Cola αναμένεται να αποκτήσουν μια ανανέωση εμπνευσμένη από φρούτα την επόμενη χρονιά. Η Powerade θα προσθέσει επιλογές χωρίς ζάχαρη με γεύση καρπούζι και λεμόνι-λάιμ τον Ιανουάριο του 2027. Η Mr. Pibb, ένα αναψυκτικό με πικάντικη γεύση κερασιού, θα παρουσιάσει την άνοιξη τη γεύση «Mr. Pibb Black-Current», ενώ μια γεύση με έντονα χαρακτηριστικά από μούρα θα διατίθεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η Topo Chico, το ανθρακούχο μεταλλικό νερό της εταιρείας, θα εμπλουτίσει τη σειρά της τον Φεβρουάριο με μια νέα γεύση ανανά-καρύδας. Η νέα επιλογή έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες φρουτώδεις γεύσεις της σειράς, μεταξύ των οποίων το βατόμουρο με λεμόνι, το passion fruit και το τροπικό μάνγκο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νέες γεύσεις έρχονται και για τα πρωτεϊνικά ροφήματα Core Power, τα οποία κυκλοφορούν υπό το brand Fairlife. Από τον Ιανουάριο θα είναι διαθέσιμα σε γεύσεις μπανάνα και φράουλα, σηματοδοτώντας τις πρώτες νέες γεύσεις του προϊόντος εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Και οι δύο νέες γεύσεις θα περιέχουν 26 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ η γεύση μπανάνα θα διατίθεται επιπλέον και σε έκδοση με 42 γραμμάρια πρωτεΐνης.