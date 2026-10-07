Η εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες θα θυμίζει περισσότερο μεταβατική εποχή, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σημαντικά στην αρχή και τις βροχές να ακολουθούν λίγο αργότερα.

Αλλαγή σκηνικού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό να παρουσιάζει έντονες εναλλαγές. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σταδιακά, οδηγώντας σε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές να αγγίζουν ακόμη και τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Το σκηνικό, ωστόσο, δεν θα διατηρηθεί για πολλές ημέρες, καθώς στη συνέχεια αναμένεται επιστροφή σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες.

Από την Παρασκευή έρχονται οι πρώτες βροχές

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, από την Παρασκευή οι πρώτες οργανωμένες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά, σηματοδοτώντας τη μεταβολή του καιρού.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας κυρίως τα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

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Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένεται να χαρακτηρίζεται από γρήγορες εναλλαγές, καθώς η καλοκαιρινή αίσθηση των υψηλών θερμοκρασιών θα δώσει σταδιακά τη θέση της σε ένα περισσότερο φθινοπωρινό σκηνικό.

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