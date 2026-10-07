Ζεστές και καλές θα είναι οι ημέρες μέχρι και την Παρασκευή, ώσπου, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, θα έρθει στη χώρα μία νέα διαταραχή που θα φέρει βροχές.

Σε δύο τμήματα χωρίζεται σήμερα η χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολό του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη . Αρχικά θα ζήσουμε καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, από την άλλη καθώς θα πηγαίνουμε προς την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, θα μας προσεγγίσει μία διαταραχή από τα κεντρικά τμήματα της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να πάμε σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Οι κακοκαιρίες θα μας έρχονται από τα κεντρικά και δυτικά τμήματα της Ευρώπης, με βροχές.

Σήμερα, ο καλοκαιρινός καιρός θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη την επικράτεια με κάποιες αραιές συννεφιές, οι οποίες προς τα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν μέσα στη νύχτα.

Ο βοριάς έχει αρχίσει και υποχωρεί. Στο βόρειο Ιόνιο οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους και αυτό σημαίνει οτι μας προσεγγίζει ένα κύμα κακοκαιρίας.

Νωρίς το πρωί κάνει ψύχρα. Σταδιακά η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φθάσει ακόμα και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κοντά στην Παρασκευή με το Σάββατο, θα βρεθούμε κοντά στους 30 και ίσως ξεπεράσουμε και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, μέτριο βοριαδάκι και καλές καιρικές συνθήκες. Ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου.Στα ανατολικά και βόρεια τμήματα που θα ασκήσει επίδραση ο βόρειος άνεμος θα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον ο καιρός, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή. Θα προσπαθήσει να μας προσεγγίσει ένα βαρομετρικό χαμηλό, που θα δώσει τις πρώτες βροχές στη δυτική - βοερειοδυτική Ελλάδα, στα βορειοδυτικά τμήματα. Ίσως οι βροχές να είναι πιο πολλές σε εκείνες τις περιοχές, εκείνες τις ημέρες.

Το κύμα κακοκαιρίας, θα αρχίσει να μετακινείται πιο ανατολικά και το Σάββατο και την Κυριακή θα μεταφέρει και τις βροχές προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Οι ενδείξεις θέλουν την άλλη εβδομάδα να έρχεται πιο οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία θα φέρει μαζί της και χειμωνιάτικου τύπου χαρακτηριστικά, κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη.

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