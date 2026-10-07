Τροποποιήσεις στο μετρό λόγω της επίσκεψης του του Αμερικανού υπουργού στην Αθήνα.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι σήμερα οι επιβάτες στις μετακινήσεις τους με το μετρό, καθώς κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι πιθανό να υπάρξουν προσωρινές και αιφνίδιες αλλαγές στη λειτουργία κεντρικών σταθμών, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη Αθήνα.

Τι ισχύει για τους σταθμούς του Μετρό

Το Μετρό θα λειτουργήσει σήμερα, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προχωρήσουν σε προσωρινό κλείσιμο σταθμών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους ασφαλείας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους κινούνται στο κέντρο της Αθήνας, καθώς τα μέτρα ασφαλείας ενδέχεται να επηρεάσουν προσωρινά την πρόσβαση σε ορισμένους σταθμούς.

Ο σταθμός Ευαγγελισμός αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία, ώστε να εξυπηρετείται και η πρόσβαση προς το νοσοκομείο.

Κλειστοί σταθμοί στη Γραμμή 3 το βράδυ

Παράλληλα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στη Γραμμή 3, από τις 21:40 θα κλείσουν οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός και Μοναστηράκι.

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Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού θα λειτουργήσει η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24, στη διαδρομή Σύνταγμα – Αιγάλεω, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των επιβατών κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το Μετρό τις βραδινές ώρες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τη διαδρομή τους και να υπολογίσουν πιθανές καθυστερήσεις ή αλλαγές στις μετεπιβιβάσεις τους.