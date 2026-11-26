Έωλες οι κατηγορίες, σύντομα θα καταπέσουν αναφέρει ο Γιάννης Κουρτάκης, για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Ανακοίνωση για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», που οδήγησαν στη σύλληψή του μετά από ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξέδωσε ο εκδότης των Παραπολίτικών, Γιάννης Κουρτάκης.

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρει ο Γιάννης Κουρτάκης.

Σημειώνει ακόμα πως «το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώρηση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά. Επί του παρόντος αυτά αρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».

Τέσσερις συλλήψεις

Σημειώνεται πως το νέο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» έχει οδηγήσει ήδη σε τέσσερις συλλήψεις μετά από ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

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Αρχικά συνελήφθησαν ο εκδότης των Παραπολιτικών Γιάννης Κουρτάκης και οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος. Αργά το απόγευμα έγινε γνωστή και μία τέταρτη σύλληψη, αυτή του Πρόεδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» Παύλου Ραβάνη.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, ηθικής αυτουργίας σε απιστία και ξέπλυμα χρήματος ενώ όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι σε εξέλιξη τον τελευταίο χρόνο.