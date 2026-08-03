Το νέο σύστημα εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της άμυνας της Δανίας λόγω των αυξημένων πιέσεων στην Αρκτική και του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε ισχύ τέθηκε τη Δευτέρα (03/08) η νέα διευρυμένη στρατιωτική θητεία στη Δανία, με περίπου 1.600 νεοσύλλεκτουςε να ξεκινούν την εκπαίδευσή τους στο πλαίσιο της νέας μεταρρύθμισης που προβλέπει 11μηνη υπηρεσία αντί για 4μηνη.

Η αλλαγή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Κοπεγχάγης να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες, λόγω των αυξημένων προκλήσεων ασφαλείας στην Αρκτική, αλλά και των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Δανία είχε ανακοινώσει το 2024 ότι η στρατιωτική θητεία θα επεκτεινόταν για πρώτη φορά και στις γυναίκες, ενώ παράλληλα θα αυξανόταν η διάρκεια της βασικής υπηρεσίας. Στόχος είναι ο αριθμός των στρατεύσιμων να φτάσει τους 7.500 ετησίως έως το 2033, από περίπου 5.000 που είναι σήμερα.

Πρώτη ανάπτυξη στρατευσίμων στη Γροιλανδία

Η νέα σειρά στρατευσίμων ξεκινά σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική συγκυρία, καθώς η Δανία ετοιμάζεται να αναπτύξει για πρώτη φορά στρατιώτες θητείας στη Γροιλανδία.

Περισσότεροι από 100 στρατιώτες αναμένεται να μεταβούν στο ημιαυτόνομο δανικό έδαφος μέσα στον Αύγουστο, προκειμένου να αναλάβουν για περίπου έναν μήνα επιχειρησιακά καθήκοντα που μέχρι σήμερα εκτελούσαν επαγγελματίες στρατιωτικοί.

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Η ανάπτυξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία και το ενδεχόμενο προσάρτησής της για λόγους εθνικής ασφάλειας. Τόσο η κυβέρνηση της Γροιλανδίας όσο και η Δανία έχουν απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια προοπτική.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, είχε δηλώσει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι η χώρα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί κάθε τμήμα της επικράτειάς της, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών της συμμαχίας.

Νέα εκπαίδευση και ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

Με το νέο σύστημα, οι νεοσύλλεκτοι θα ακολουθούν πεντάμηνη βασική εκπαίδευση και στη συνέχεια θα περνούν έξι μήνες σε επιχειρησιακή υπηρεσία. Παράλληλα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δανίας δημιουργούν νέες ειδικές μονάδες, μεταξύ των οποίων και διμοιρία drones στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων.

Η δανική στρατολογία λειτουργεί μέσω συστήματος κλήρωσης για όλους τους υγιείς νέους που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ωστόσο μέχρι σήμερα η πλειονότητα των στρατεύσιμων ήταν εθελοντές, με την κλήρωση να χρησιμοποιείται κυρίως για την κάλυψη των αναγκών.

Ανάλογα συστήματα στρατιωτικής θητείας εφαρμόζουν και άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Σουηδία, η Φινλανδία και η Νορβηγία, αλλά και τα κράτη της Βαλτικής.