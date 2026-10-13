Κακοκαιρία: Αττική με ισχυρές καταιγίδες - Πού έχουμε κλειστά σχολεία αύριο - Liveblog με όλες τις εξελίξεις τις επόμενες ώρες

Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (13/10) σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.
Σύμφωνα με τις έως τώρα αναφορές, έντονη βροχόπτωση καταγράφεται μεταξύ άλλων στην Άνω Γλυφάδα, τα Άνω Λιόσια, την Κάντζα, τη Μάνδρα, το Κορωπί, το Παλαιό Φάληρο και τα Καλύβια. Τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη και αλλάζουν ώρα με την ώρα.
Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας.
Κλειστά σχολεία αύριο Τετάρτη 14/10 λόγω κακοκαιρίας: Συνεχής ενημέρωση
Η κακοκαιρία θα δείξει για τα καλά τα δόντια της με επίμονες σφοδρές καταιγίδες και βροχές γεγονός που έφερε τις πρώτες ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες αναβαθμίστηκε σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμους να κυριαρχούν σε όλη την χώρα από σήμερα μέχρι αύριο το βράδυ.
Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται προς τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους μαθητές για την αυριανή πρωινή προσέλευση στις σχολικές μονάδες. Ακόμη και σε περίπτωση εξασθένησης των καιρικών φαινομένων, απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις. Οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως από τις αρμόδιες Αρχές και τις σχολικές μονάδες για τυχόν ειδικότερες οδηγίες.
sτις περιπτώσεις που αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων με αποφάσεις των οικείων Δήμων ή Περιφερειών, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.
LIVE
-
Τα κλειστά σχολεία αύριο16:19:49
-
Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία, λόγω κακοκαιρίας16:14:02
{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3q2a6o35mp?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Συστάσεις της Περιφέρειας Αττικής16:11:40
Την ίδια ώρα, σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση, ενόψει της επικείμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.
Όπως υπογραμμίζεται, η Περιφέρεια Αττικής εφιστά την προσοχή όλων των πολιτών και απευθύνει ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες, ιδιαίτερα κατά τις ώρες εκδήλωσης των εντονότερων φαινομένων. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν διαρκώς τις επίσημες ενημερώσεις της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
Ειδικότερα, συνιστάται:
- Να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.
- Να μην επιχειρείται, σε καμία περίπτωση, η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα.
- Να αποφεύγεται η παραμονή σε υπόγειους χώρους και σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης υδάτων, εφόσον παρατηρούνται φαινόμενα πλημμύρας.
- Να ασφαλιστούν αντικείμενα σε μπαλκόνια, ταράτσες και εξωτερικούς χώρους, τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.
- Να αποφεύγονται υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς και η παραμονή κάτω από δέντρα, πινακίδες ή άλλες κατασκευές που ενδέχεται να αποκολληθούν.
- Να τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται προς τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους μαθητές για την αυριανή πρωινή προσέλευση στις σχολικές μονάδες. Ακόμη και σε περίπτωση εξασθένησης των καιρικών φαινομένων, απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις. Οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως από τις αρμόδιες Αρχές και τις σχολικές μονάδες για τυχόν ειδικότερες οδηγίες.
-
Red Code16:10:53
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Τρίτη, και αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από πολύ θυελλώδεις ανέμους.
Παράλληλα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Εύβοιας και των Σποράδων το οποίο προειδοποιούσε για έντονα καιρικά φαινόμενα από το μεσημέρι της Τρίτης (13/10) έως απόγευμα Τετάρτης (14/10) και καλούσε σε περιορισμό των μετακινήσεων.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε όλη σχεδόν τη χώρα, ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση συνιστάται για:
1) Σήμερα Τρίτη στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική.
2) Από αύριο το βράδυ και τη νύχτα προς την Πέμπτη, στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές.
3) Από τις απογευματινές – βραδινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη στην Αττική λόγω των καταιγίδων που αναμένεται να εκδηλωθούν και αυξημένη επαγρύπνηση τη νύχτα προς την Πέμπτη λόγω των θυελλωδών ανέμων.
4) Μέχρι τις απογευματινές – βραδινές ώρες αύριο Τετάρτη, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα.
5) Τους βόρειους ανέμους που θα επικρατήσουν με ένταση στα ανατολικά 8 με 10 μποφόρ.
Για τον λόγο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα έως και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026:
Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Την Περιφέρεια Αττικής
Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Την Περιφέρεια Κρήτης
Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και
Την Περιφέρεια Πελοποννήσου
-
Αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο η ΕΜΥ16:10:12
Νωρίτερα, η ΕΜΥ αναβάθμισε σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει τη Δευτέρα (12/10), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη (14/10).
Σε κόκκινη προειδοποίηση βρίσκεται η Εύβοια, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για την Αττική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες και άλλες περιοχές της χώρας.
Ειδικότερα για την Αττική, η ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.
Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο, εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ, οι οποίοι προβλέπεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.
Αναλυτικά το νέο έκτακτο της ΕΜΥ:
«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη (13/10) και αύριο Τετάρτη (14/10).
Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13/10).
Πιο συγκεκριμένα,
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Α. Σήμερα Τρίτη (13/10)
α) Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
β) Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
γ) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.
δ) Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.
ε) Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Β. Αύριο Τετάρτη (14/10)
α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.