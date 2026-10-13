Κακοκαιρία: Αττική με ισχυρές καταιγίδες - Πού έχουμε κλειστά σχολεία αύριο - Liveblog με όλες τις εξελίξεις τις επόμενες ώρες

Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται το μεσημέρι της Τρίτης (13/10). Liveblog με όλες τις εξελίξεις.

Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (13/10) σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα αναφορές, έντονη βροχόπτωση καταγράφεται μεταξύ άλλων στην Άνω Γλυφάδα, τα Άνω Λιόσια, την Κάντζα, τη Μάνδρα, το Κορωπί, το Παλαιό Φάληρο και τα Καλύβια. Τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη και αλλάζουν ώρα με την ώρα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Κλειστά σχολεία αύριο Τετάρτη 14/10 λόγω κακοκαιρίας: Συνεχής ενημέρωση

Η κακοκαιρία θα δείξει για τα καλά τα δόντια της με επίμονες σφοδρές καταιγίδες και βροχές γεγονός που έφερε τις πρώτες ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες αναβαθμίστηκε σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμους να κυριαρχούν σε όλη την χώρα από σήμερα μέχρι αύριο το βράδυ.

Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται προς τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους μαθητές για την αυριανή πρωινή προσέλευση στις σχολικές μονάδες. Ακόμη και σε περίπτωση εξασθένησης των καιρικών φαινομένων, απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις. Οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως από τις αρμόδιες Αρχές και τις σχολικές μονάδες για τυχόν ειδικότερες οδηγίες.

sτις περιπτώσεις που αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων με αποφάσεις των οικείων Δήμων ή Περιφερειών, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.

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