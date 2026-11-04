Παράλληλα, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του καλωδιακού τμήματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω.

Στην εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που προωθούνται με τα Δωδεκάνησα και το βόρειο Αιγαίο αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής, κ. Ιωάννης Μάργαρης, κατά την τοποθέτησή του στο 9ο Athens Investment Forum.

Όπως ανέφερε, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις για τη συμφωνία-πλαίσιο των υποβρυχίων ηλεκτρικών καλωδίων, ύψους 2 δισ. ευρώ, για τις διασυνδέσεις υψηλής τάσης 150 kV στα Δωδεκάνησα και στο βόρειο Αιγαίο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η αξιολόγηση των προσφορών για τους 11 υποσταθμούς, που θα κατασκευαστούν -αντίστοιχα- στα μεγάλου και μεσαίου μεγέθους υπό διασύνδεση νησιά του Αιγαίου.

Παράλληλα, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του καλωδιακού τμήματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω, ενώ προχωρά και η δεύτερη φάση αξιολόγησης των Σταθμών Μετατροπής για το ίδιο έργο, στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού.

Ταχύτατα ωριμάζει και το έργο της δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας από τον ΑΔΜΗΕ και τον Ιταλό Διαχειριστή, Terna, καθώς στις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε το καλοκαίρι του 2027 να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση των υποβρυχίων καλωδίων και των Σταθμών Μετατροπής και στις δύο πλευρές.

Ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που υπαγορεύονται από την μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ και αφορούν στη ριζική ανανέωση του εξοπλισμού και στην αύξηση της χωρητικότητας των υφιστάμενων υποδομών. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον κ. Μάργαρη, η αλλαγή των προδιαγραφών στις υφιστάμενες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αυξηθεί η μεταφορική τους ικανότητα, περιορίζοντας την ανάγκη για την κατασκευή νέων υποδομών που απαιτούν χρόνο για τον σχεδιασμό και την αδειοδότησή τους.

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Αναφερόμενος στην εισαγωγή των τεχνολογιών αποθήκευσης και στην ανάπτυξη των data centers, ο κ. Μάργαρης σχολίασε πως «έχουν δημιουργήσει μια κοσμογονία στον κλάδο», εξηγώντας πως η ταχύτητα υλοποίησής τους θα αποτελέσουν σημαντικές παραμέτρους για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος, τα δίκτυα και τις τιμές ηλεκτρισμού. «Είμαστε ευτυχείς καθώς το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς ψήφιση, έχει λάβει υπόψη του αυτές τις προκλήσεις και θέτει κανόνες για μια ορθολογική ανάπτυξη των δύο κλάδων», τόνισε.