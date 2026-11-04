Σύμφωνα με την καταγγελία της μαθήτριας, ο 58χρονος καθηγητής την εξύβρισε και τη χαστούκισε.

Αναβρασμός επικρατεί στο σχολικό συγκρότημα του «Ευκλείδη» στη Θεσσαλονίκη μετά την καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι δέχθηκε χαστούκι από καθηγητή. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης όταν όπως κατήγγειλε η 16χρονη, ο 58χρονος καθηγητής την εξύβρισε και τη χαστούκισε.

Μετά το περιστατικό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

Παράλληλα, στο σχολείο κλήθηκε η Αστυνομία για τη διερεύνηση της υπόθεσης και προχώρησε στη σύλληψη του καθηγητή.