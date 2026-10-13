Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται.

Η κακοκαιρία που είναι ήδη αισθητή σε πολλές περιοχές προκάλεσε και ενεργοποίηση του 112, για την Εύβοια, τη Σκύρο και τις Σποράδες.

Με μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους, οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Εύβοια, τη Σκύρο και τις Σποράδες από σήμερα, Τρίτη, το μεσημέρι έως το απόγευμα της Τετάρτης.

Ειδικότερα, το μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου & Σποράδων από μεσημέρι Τρίτης 13-10 έως απόγευμα Τετάρτης 14-10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

{https://x.com/112Greece/status/2109991168440164851}

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία σε Σκύρο, Σκιάθο και περιοχές της Εύβοιας

Ήδη, η Σκύρος και η Σκιάθος είναι ανάμεσα στις περιοχές όπου έχει ανακοινωθεί ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

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Ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία έχουν εκδώσει και αρκετοί δήμοι της Εύβοιας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Red Code για 4 περιφέρειες και 4 περιφερειακές ενότητες

Νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τόσο σήμερα, όσο και αύριο, Τετάρτη, οι οποίες τοπικά θα συνοδεύονται από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τέσσερις περιφερειακές ενότητες και ισάριθμες περιφέρειες, από το μεσημέρι της Τρίτης έως και την Τετάρτη. Πρόκειται για τις εξής περιοχές:

περιφερειακή ενότητα Εύβοιας

περιφερειακή ενότητα Σποράδων

περιφέρεια Αττικής

περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

περιφέρεια Κρήτης

περιφερειακή ενότητα Σάμου

περιφερειακή ενότητα Ικαρίας

περιφέρεια Πελοποννήσου

Στην κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δήμοι και οι περιφέρειες κλήθηκαν να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την επικράτηση πολύ θυελλωδών ανέμων.

Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία - Το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Σύμφωνα με το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη.

Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (13-10-2026)

- Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

- Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

- Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Τετάρτη (14-10-2026)

- Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

- Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

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