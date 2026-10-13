Καταιγίδες και βροχές θα σαρώνουν την χώρα μέχρι αύριο το βράδυ - Αναμένονται μεγάλα ύψη νερού κατά τόπους, τι να προσέξετε σε περίπτωση πλημμύρας.

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να κάνουν την παρουσία τους με την Αττική, την Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες να βρίσκονται στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων της ΕΜΥ. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από το απόγευμα και να συνεχιστούν κατά τόπους έως και την Τετάρτη, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ.

Ενόψει της κακοκαιρίας ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει δέκα χρήσιμες οδηγίες και μέτρα πρόληψης για την προστασία των πολιτών κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση έντονων πλυμμυρικών φαινομένων. Κατά τη διάρκεια πλημμύρας:

⦁ Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.

⦁ Μην προσπαθήσετε να διασχίσετε χείμαρρους πεζή ή με αυτοκίνητο.

⦁ Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.

⦁ Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

⦁ Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

{https://www.youtube.com/shorts/ucxxxk4isbI?si=4IiJJX-QNpsm70sk}

Μετά την πλημμύρα :

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

⦁ Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να ξανά πλημμυρίζουν τις επόμενες ώρες.

⦁ Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασποροές κλπ.

⦁ Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, αντικείμενα και νεκρά ζώα.

⦁ Μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.

⦁ Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τονίζει στην ανακοίνωσή του παραμένει στο πλευρό των πολιτών, προσφέροντας βοήθεια και υποστήριξη για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών.