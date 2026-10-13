Η εξέλιξη των φαινομένων της κακοκαιρίας δεν αποκλείεται να φέρει ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία και στην Αττική - Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τοπικά «λουκέτα» ανά Δήμο.

Ενόσω το μέτωπο της κακοκαιρίας με τις σφοδρές καταιγίδες και τις ισχυρές βροχές προελαύνει οι πρώτες αποφάσεις για κλειστά σχολεία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα κινδυνεύσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί κατά την προσέλευση ή αποχώρηση από τις σχολικές μονάδες. Σε πολλούς Δήμους της Εύβοιας, στις Σποράδες και στα σχολεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τα μαθήματα δεν θα διεξαχθούν δια ζώσης αύριο με την τηλεκπαίδευση να επιστρατεύεται για την απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς έχει ήδη αποφασιστεί να μην λειτουργήσουν.

Το σενάριο για κλειστά σχολεία στην Αττική

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία και σε Δήμους της Αττικής την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να παρουσιάσει επιδείνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προς το παρόν, δεν προβλέπεται απόφαση για οριζόντια αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται από τις δημοτικές αρχές, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για το αν θα χρειαστεί να κλείσουν σχολεία σε συγκεκριμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Οι Δήμοι καλούνται να αξιολογήσουν τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα, αλλά και πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις μετακινήσεις ή στις σχολικές εγκαταστάσεις.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews από πλευράς Περιφέρειας Αττικής μέχρι στιγμής δεν εξετάζεται οριζόντιο λουκέτο στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου αλλά έχει δοθεί το πράσινο φως στις δημοτικές αρχές να αποφασίσουν αυτόνομα και ανεξάρτητα αν απαιτείται αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων εντός των διοικητικών τους ορίων. Με αυτή την κίνηση επί της ουσίας η αρμοδιότητα για τυχόν κλειστά σχολεία στην Αττική δίνεται στους Δήμους οπότε δεν αποκλείεται ενόσω τα φαινόμενα εξελίσσονται ορισμένοι Δήμαρχοι να προχωρήσουν σε προληπτικά «λουκέτα» αξιολογώντας την καιρική κατάσταση ενώ όμοροι Δήμοι να επιλέξουν να διατηρήσουν τα σχολεία ανοιχτά με δια ζώσης διδασκαλία.

Η επιδείνωση της κακοκαιρίας θα κρίνει τις αποφάσεις

Οι επόμενες ώρες είναι κομβικές για τη λήψη απόφασης για αναστολή σχολικών μονάδων σε Δήμους της Αττικής καθώς η ένταση και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων θα καθορίσουν αν θα υπάρξουν αποφάσεις για τη λειτουργία των σχολείων. Δεν αποκλείεται οι δημοτικές αρχές να επανεξετάσουν τη στάση τους ακόμη και μέσα στη νύχτα, εφόσον τα επικαιροποιημένα προγνωστικά στοιχεία ή η εμφάνιση προβλημάτων στην περιοχή τους καταστήσουν αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση όπως τονίζεται από πλευράς Περιφέρειας Αττικής το ενδεχόμενο κλεισίματος σχολείων θα κριθεί σε τοπικό επίπεδο, με τις δημοτικές αρχές να αξιολογούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και να ανακοινώνουν τις τελικές τους αποφάσεις για τη λειτουργία ή αναστολή των σχολείων την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ακόμα και μέσα στη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες.

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