Σε ηλικία 89 ετών πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση.

Θλίψη επικρατεί στον καλλιτεχνικό κόσμο μετά την είδηση του θανάτου της Μπέτυς Βαλάση, σε ηλικία 89 ετών. Η σπουδαία ηθοποιός άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά «Λωξάντρα».

Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη, από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Ακολούθησε μια μακρά καλλιτεχνική πορεία, μαθητεύοντας κοντά σε σημαντικούς δασκάλους του θεάτρου. Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 1961 στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη. Στη συνέχεια συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, συνεργαζόμενη με καταξιωμένους σκηνοθέτες.

Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην καριέρα της αποτέλεσε η πρωταγωνιστική συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Λωξάντρα», η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Η σειρά, που ήταν και η τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική παραγωγή της εποχής, συνέβαλε καθοριστικά στην αναγνωρισιμότητά της. Είχε παντρευτεί τον ηθοποιό Τίτο Βανδή και έμειναν αχώριστοι μέχρι τον θάνατό του, το 2003. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν στο «Σπίτι του Αγωνιστή». Η απώλειά της αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της υποκριτικής.

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Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της Μπέτυς Βαλάση

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 11:30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της ηθοποιού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να την αποχαιρετήσουν, τιμώντας τη μνήμη της και τη μακρά προσφορά της στον πολιτισμό.

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Το αντίο του ΚΚΕ στην σπουδαία Μπέτυ Βαλάση

Το ΚΚΕ αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έναν άνθρωπο με ξεχωριστό ήθος, καλλιέργεια, δυναμισμό και αγωνιστική στάση. Από τη Θεσσαλονίκη, όπου γεννήθηκε το 1937, μέσα σε προσφυγική οικογένεια από τη Μικρά Ασία, κουβαλούσε τις ιστορίες και τα βιώματα μιας γενιάς που γνώρισε τον ξεριζωμό και πάλεψε για τη ζωή και την αξιοπρέπειά της. Ήδη από τα παιδικά της χρόνια άρχισε να σχεδιάζει το μέλλον της, δεμένο με την τέχνη και το θέατρο. Ονειρεύτηκε να γίνει ηθοποιός και κυνήγησε το όνειρό της με επιμονή και αποφασιστικότητα.

Μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους και συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Κατάφερε να οικοδομήσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία. Το θέατρο και η ζωή ήταν για την Μπέτυ Βαλάση ένας αδιαχώριστος κόσμος. «Έπαιζε» με άνεση και φυσικότητα τους ρόλους της τόσο στη θεατρική σκηνή όσο και στην καθημερινότητα. Ήταν θεατρική στη ζωή και ανθρώπινη στο θέατρο.

Υπήρξε μία από τις μεγάλες κυρίες του παλιού ελληνικού θεάτρου. Στην τηλεόραση αγαπήθηκε από γενιές θεατών μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της Λωξάντρας, στην ομώνυμη σειρά της ΕΡΤ. Οι δύο αυτές γυναίκες ταυτίστηκαν στη συνείδηση του κόσμου. Η αγάπη του κόσμου για τη Λωξάντρα είναι άρρηκτα δεμένη με την ερμηνεία της Μπέτυς Βαλάση. Η γνωριμία της με τον Τίτο Βανδή, ύστερα από διαφορετικές προσωπικές και καλλιτεχνικές διαδρομές, στάθηκε καθοριστική στη ζωή της. Ένας μεγάλος έρωτας που εξελίχθηκε γρήγορα σε βαθιά συντροφική σχέση και κοινή πορεία ζωής. Δύο σπουδαίοι ηθοποιοί, δύο ξεχωριστοί άνθρωποι, με κοινωνική συνείδηση και αγάπη για το θέατρο. Ξεχωριστή θέση στη ζωή της είχε η στενή φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη.

Η Μπέτυ Βαλάση ήταν μια γυναίκα πληθωρική και πολυδιάστατη. Στο γεμάτο πρόσωπό της διέκρινες την ευαισθησία και τη δυναμικότητα. Ένα μεγάλο, μόνιμο χαμόγελο και ένα οξύ βλέμμα, που διέκρινε και έκρινε τα πάντα. Είχε τη σιγουριά του ανθρώπου που γνώριζε την αξία του, χωρίς να χρειάζεται να την επιδεικνύει. Είχε τη γενναιοδωρία να δίνει, τη δύναμη να επιμένει και το θάρρος να λέει «όχι» όταν κάτι δεν την εξέφραζε. Αυτή η ουσιαστική σχέση της με τον άνθρωπο και τη ζωή συναντήθηκε φυσικά με την κοινωνική και αγωνιστική της στάση. Συμμετείχε στις δραστηριότητες του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και περιέβαλλε με αγάπη και έγνοια τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των ανθρώπων του θεάτρου και των εργαζομένων στον πολιτισμό.

Η σχέση της Μπέτυς Βαλάση με το ΚΚΕ υπήρξε σταθερή και διαρκής. Μιλούσε με εμπιστοσύνη, πίστη και αγάπη για το Κόμμα της. Στήριξε με την παρουσία της, την τέχνη και τον λόγο της την πολιτική και πολιτιστική του δραστηριότητα, στις μεγάλες αλλά και στις δύσκολες στιγμές του, όπως την περίοδο της κρίσης και της ανασυγκρότησης. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθήνας. Τα τελευταία 4,5 χρόνια φιλοξενούνταν στο «Σπίτι του Αγωνιστή», παραμένοντας ενεργή πνευματικά και κοινωνικά, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον της για την τέχνη και την κοινωνική ζωή. Αφήνει πίσω της μεγάλη παρακαταθήκη στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Αφήνει τη μνήμη μιας γυναίκας δημιουργικής, δυναμικής και ασυμβίβαστης. Αφήνει, όμως, και το παράδειγμα μιας καλλιτέχνιδας που απέδειξε πως η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη ζωή. Θα την κρατήσουμε στη μνήμη μας όπως ήταν: ολόφωτη και τρυφερή, αχόρταγη για ζωή και γνώση, μεγάλη ηθοποιός και αγωνίστρια. Στον γιο της Νικόλα, τον εγγονό της Τίτο και σε όλους τους δικούς της ανθρώπους, στους συναδέλφους της και σε όλους όσοι τη γνώρισαν, την αγάπησαν και συμπορεύτηκαν μαζί της, το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια.