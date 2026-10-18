Νέα κλήρωση του Τζόκερ απόψε.

Σε τουλάχιστον 2,5 εκατ. ευρώ ανέβηκε το μεγάλο χρηματικό έπαθλο του Τζόκερ, μετά το ένατο τζακ ποτ, το οποίο μοιράζει στην αποψινή (18/10) κλήρωση. Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: