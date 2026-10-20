«Θέλουμε όλοι όσοι ευθύνονται να πάνε φυλακή. Το κράτος ήταν εξαρχής εχθρικό, αρνούμενο να αναλάβει ευθύνες εκκολαπτωντας τα επόμενα Τέμπη» τόνισε ο κ. Χατζηβασιλείου.

«Κάναμε όνειρα με την Ελισάβετ, εκείνη να είναι στη σκηνή και εγώ στην πρώτη σειρά με μια μεγάλη ανθοδέσμη. Πού να φανταστώ ότι θα ήμουν στην πρώτη σειρά στην κηδεία της και η μεγάλη ανθοδέσμη θα ήταν πάνω στο φέρετρο της...». Η κατάθεση της κ. Γκαμπριέλα Φόργιαν μητέρα της 26χρονης Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, που ταξίδευε εκείνο το μοιραίο βράδυ στην πρώτη θέση της επιβατικής αμαξοστοιχίας ήταν συγκλονιστική. Έχοντας μπροστά της τη φωτογραφία της κόρης της μίλησε για το παιδί της, μια ευαίσθητη και με ενσυναίσθηση νεαρή γυναίκα, μια μουσικός που πήρε υποτροφία για την Κρατική Όπερα του Βερολίνου.

«Θεωρούσα το τρένο το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς, το θέμα της ασφάλειας το είχα δεδομένο, που να φανταστώ ότι το βράδυ υπήρχε μόνο ένας άπειρος σταθμάρχης. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το 2023 στον σιδηρόδρομο δεν λειτουργούσε τίποτα και έλεγαν ψέματα στον κόσμο για να μην χάνουν έσοδα από τα εισιτήρια. Δεν υποψιαζομουν τίποτε. Θεωρούσα το τρένο το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς. Πού να ξέρω ότι παρά τις διαφημίσεις δεν υπήρχε τηλεδιοικηση; Να κόβουν εισιτήρια και να βγάζουν κέρδη τους ένοιαζε μόνο. Το είπε καθαρά και ο Άδωνις. Τα κέρδη τους είναι πάνω από τις ζωές μας, τις ζωές των παιδιών μας» ανέφερε μεταξύ άλλων.

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Μίλησε για το μοιραίο βράδυ

«Από εκείνη τη στιγμή άλλαξε η ζωή μας» είπε και τόνισε και εκείνη ότι από την πρώτη στιγμή βρέθηκε απέναντι σε ένα εχθρικό κράτος. Ζήτησε να τιμωρηθούν όσοι συνέβαλαν στο να γίνει αυτό το έγκλημα, για το οποίο, όπως είπε, υπήρχαν προειδοποιήσεις, αλλά αυτοί που έπρεπε δεν έκαναν κάτι. «Εύχομαι να αποδώσετε δικαιοσύνη για να μπορέσουμε να πενθησουμε τα παιδιά μας, αλλά και για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη» είπε προς τους δικαστές ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της.

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«Η νύχτα που το παρακράτος συγκρούστηκε με τους πολίτες»

Ακολούθησε η κατάθεση του κ. Νίκου Χατζηβασιλείου, πατέρα της Ελισάβετ. «Βρίσκομαι εδώ γιατί η θυγατέρα μου στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ταξίδευε με το τρένο ωρολογιακή βόμβα Intercity 62, τη νύχτα που το παρακράτος συγκρούστηκε με τους πολίτες αυτής της χώρας» ανέφερε αρχικά ο πατέρας της Ελισάβετ για να τονίσει ότι στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο 57 άνθρωποι, αλλά και ανθρώπινες αξίες.

«Θεωρούσαμε το τρένο το πιο ασφαλές μέσο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η εικόνα του σιδηρόδρομου ήταν χειρότερη από τη δεκαετία του '60» πρόσθεσε και αναφέρθηκε λεπτομερώς στην παντελή απουσία συστημάτων ασφαλείας. «Εδώ δικάζεται ένα παρατεταμένο έγκλημα διότι κανείς δεν έκανε αυτό που έπρεπε για να το αποτρέψει. Κανείς δεν πήρε πρωτοβουλία να βελτιωθεί η κατάσταση του σιδηροδρόμου. Υπεύθυνη είναι και η ΕΡΓΟΣΕ με την 717, που υπογράφηκε το 2014, φτάσαμε στο 2023 και δεν είχε ολοκληρωθεί. Έβαζαν την υπογραφή τους στο έγκλημα που συντελέστηκε και όχι μόνο στις παρατάσεις. Λείπουν από κατηγορούμενους οι εταιρίες. Έβγαζαν αθέμιτα εκατομμύρια χωρίς να κάνουν τα έργα. Μεθοδεύτηκε ο κατακερματισμός του εγκλήματος ώστε να εξοντωθούν οικονομικά οι γονείς και να κατακερματιστουν οι ευθύνες. Θέλουμε όλοι όσοι ευθύνονται να πάνε φυλακή. Το κράτος ήταν εξαρχής εχθρικό, αρνούμενο να αναλάβει ευθύνες εκκολαπτωντας τα επόμενα Τέμπη» κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου.

«Οι τάφοι των ανθρώπων μας είναι ανοιχτοί»

Ακολούθησε η κατάθεση του κ. Σωκράτη Παυλίδη, διδύμου αδερφού του Ανδρέα, που ταξίδευε στην πρώτη θέση και έχασε τη ζωή του λίγο πριν συμπληρώσει τα 49 του χρόνια... Μίλησε για παντελή απουσία συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο και για μια ελλιπεστατη δικογραφία, από την οποία απουσιάζουν αδικήματα και κατηγορούμενοι. Συγκεκριμένα ο κ. Παυλίδης κατέθεσε: «Απουσιάζουν, οι εταιρίες, ο Τερεζάκης, στελέχη Hellenic, πρώτην γενικοί γραμματείς, ιατροδικαστές. Ο Εφέτης Ανακριτής έχει ευθύνες στον κατακερματισμό της υπόθεσης, είναι υπεύθυνος για παραλείψεις και καθυστερήσεις, για την καταστροφή βιολογικού υλικού, η οποία γέννησε την ανάγκη για εκταφές, για τις εξετάσεις στα οστάρια, που δεν έγιναν, δεν περιέλαβε γερμανικό ινστιτούτο για πυραντοχη στα βαγόνια, δεν υπάρχει αναφορά στην πυροσφαιρα στο κατηγορητήριο.

70 με 80 χρόνια πριν ο σιδηρόδρομος ήταν πιο ασφαλής και το κράτος δεν είχε απαξιώμενο τον οργανισμό. Τεράστια ευθύνη έχει και η κυβερνώσα παράταξη. Γινόταν συνεχώς ατυχήματα και δυστυχήματα πριν τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Όλα τα ατυχήματα καταρρίπτουν το ανθρώπινο λάθος».

Συνέχισε με την υπόσχεση στον αδερφό του και τις ψυχές των υπολοίπων 56 νεκρών ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για δικαιοσύνη και δικαίωση και απευθυνόμενος στην έδρα του δικαστηρίου, κατέληξε: «Οι τάφοι των ανθρώπων μας είναι ανοιχτοί. Θα συνεχίσουμε όπως μπορούμε. Την πραγματική αλλαγή όμως μπορείτε να τη φέρετε μόνο εσείς. Μετά τόσες καταθέσεις μόνο εσείς μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα θεσμικά, με την απόφαση σας».

Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με την κατάθεση της μητέρας του 34χρονου Ρουμάνου, Ιονέλ Κουλέα, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δυσκολίες που οδήγησαν τον γιο της να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα και τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.