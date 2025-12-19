Τόσες συνομιλίες είχε με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ…

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, για τον οποίο οι «κακές γλώσσες» λένε καρατομήθηκε μετά από μόλις έξι μήνες, επειδή «πιάστηκε» στις επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - αν και ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση - μας υπενθύμισε την παρουσία του, ψάχνοντας το Facebook του Ζόραν Ζάεφ.

Αφού ο κύριος Χατζηβασιλείου θέλει να ασχοληθεί με το ονοματολογικό, μήπως θα ήταν καλύτερο να επιλύσουν το ονοματολογικό του κυρίου Ξυλούρη; «Φραπές» ή «Τζιτζής»;

Τόσες συνομιλίες είχε με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να το μάθει…

Ε.Σ.