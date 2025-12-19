Ξεκινάει από αύριο το απόγευμα η κακοκαιρία που θα σαρώσει αρκετές περιοχές της χώρας.

«Καταρρέει» ο Ωμέγα Εμποδιστής και κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά και στη συνέχεια θα επεκταθεί και προς τα ανατολικά της χώρας. Κλέαρχος Μαρουσάκης και Παναγιώτης Γιαννόπουλος κάνουν τις προβλέψεις τους για την πορεία που θα ακολουθήσει η κακοκαιρία.

Όπως είπε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος ο καιρός σήμερα θα θυμίζει τον καιρό των προηγούμενων ημερών. Όπως ανέφερε ο καιρός θα αλλάξει από το απόγευμα του Σαββάτου. Οι θερμοκρασίες στη βόρεια Ελλάδα σήμερα δεν θα ξεπεράσουν τους 13 βαθμούς Κελσίου ενώ στις πιο νότιες περιοχές τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Από το Σάββατο το απόγευμα θα πέσουν βροχές στα νοτιότερα νησιά του Ιονίου, στην Πελοπόννησο, στη δυτική Κρήτη. Την Κυριακή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες. «Την Κρήτη θα έχουμε έναν βροχερό καιρό. Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα θα έχουμε βροχές. Θα βρέξει στην αρχή της ημέρας στην Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια» ανέφερε.

Την Δευτέρα θα συνεχίσουν οι βροχές σε Θεσσαλία, Σποράδες, Μαγνησία. Όσον αφορά την Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα βροχής την Κυριακή το απόγευμα.

Ωστόσο, όπως είπε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος την Τρίτη έρχεται ένα νέο σύστημα που θα φέρει πολύ περισσότερες βροχές. «Τρίτη και Τετάρτη θα βρέχει πολύ, θα είναι οι πιο βροχερές μέρες. Θα βρέξει και στην Αττική την Τρίτη» ανέφερε. Τρίτη και Τετάρτη θα πέσουν και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 16 βαθμούς. Βροχές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Τέλος, ανέφερε πως από την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και θα «πάμε σε πιο χειμερινές τιμές. Στην Αθήνα οι μέγιστες τιμές θα είναι 13-14 βαθμοί Κελσίου».

Αύριο Σάββατο, θα αρχίσει να έρχεται αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά, θα περάσει από τα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Γι' αυτό και στο επίκεντρο κυρίως θα βρεθούν το νότιο Ιόνιο, τα παραθαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου, η περιοχή των Κυκλάδων, η Κρήτη αλλά και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σε αυτές τις περιοχές θα δούμε τις περισσότερες και εντονότερες βροχές και καταιγίδες.

Κάπως πιο ήπιος ο καιρός στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Έτσι θα πάμε μέχρι και την Τρίτη καθώς μας έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, πιο ισχυρό και πιο οργανωμένο, τ ο οποίο θα σαρώσει ολόκληρη τη χώρα από τα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Τετάρτη και Πέμπτη, (παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων) θα δούμε έναν άστατο καιρό. Πολλές οι βροχές και οι καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Καθώς θα πηγαίνουμε προς το τελείωμα της χρονιάς θα έρθει περισσότερο κρύο και χιόνια στα βουνά μας, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία να επιμένουν οτι τα χιόνια ίσως κατέβουν και πιο χαμηλά.

Επομένως μετά τη σημερινή ημέρα, ανοίγει ο δρόμος για διαδοχικές κακοκαιρίες.

Σάββατο και Κυριακή ξεκινάει ουσιαστικά το κύμα κακοκαιρίας.

Τις τελευταίες ημέρες του χρόνου περνάμε σε ποιο χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό. Θα έχουμε χιόνια και σε πιο χαμηλά υψόμετρα και σαφώς περισσότερο κρύο.

